Une transparence rare : Radja Nainggolan révèle son salaire au Patro et l'indemnité dérisoire versée à Lokeren

Invité dans le podcast de Het Laatste Nieuws, Radja Nainggolan s'est montré particulièrement transparent sur son salaire au Patro Eisden et sur l'indemnité de transfert versée par le club limbourgeois à Lokeren.

Le transfert hivernal le plus marquant en Challenger Pro League est sans conteste celui de Radja Nainggolan. Le milieu de terrain et ancien Diable Rouge a quitté Lokeren ce mois-ci pour rejoindre le Patro Eisden.

Le club du Limbourg le convoitait depuis plusieurs semaines, et Nainggolan était lui-même désireux d’intégrer le groupe entraîné par Stijn Stijnen. Après quelques négociations, les deux clubs ont finalement trouvé un accord autour d’une indemnité de... 75.000 €.

"C’est assez drôle", a réagi Nainggolan dans le podcast HLN Football. "Sans vouloir offenser personne, cela montre bien le peu de moyens dont dispose le football belge", a-t-il ajouté. Et on ne peut pas lui donner tort.

Le salaire de Radja Nainggolan au Patro Eisden

Dans le podcast, Radja Nainggolan s’est également exprimé en toute transparence sur son salaire. Le milieu de terrain a révélé qu’il percevra 200.000 € par an au Patro Eisden. Cependant, l’argent n’est pas sa priorité.


"Pendant sept mois, je suis resté sans club faute de propositions intéressantes. Je suis resté chez moi, j’ai pris un verre et joué au padel avec des amis. Mais à un moment donné, le vestiaire et l’esprit d’équipe m’ont manqué. Je suis toujours très ambitieux, et mon nouveau club me convient parfaitement de ce point de vue", a conclu Radja Nainggolan.

 Journée 20
RFC Seraing RFC Seraing 3-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
Jong Genk Jong Genk 0-2 Lommel SK Lommel SK
RSCA Futures RSCA Futures 1-2 La Gantoise La Gantoise
Eupen Eupen 1-2 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-0 KV Courtrai KV Courtrai
FC Liège FC Liège 3-1 Francs Borains Francs Borains
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 1-2 KSC Lokeren KSC Lokeren
Beerschot Beerschot 2-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
