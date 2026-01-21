"Je pense que c'est normal" : Thibaut Courtois réagit aux critiques des supporters

Auteur d'une solide prestation face à l'AS Monaco, Thibaut Courtois s'est exprimé suite au succès du Real Madrid sur le score de 6-1 au Bernabéu.

Malgré le score large, l'AS Monaco a tout de même frappé 18 fois au but et a cadré à six reprises. Le portier belge a donc malgré tout eu du travail dans les cages. À la 72e minute de jeu, il a encaissé un but suite à une mauvaise relance dans l'axe de la défense madrilène. Jordan Teze réduisait le score à 5-1.

"Le match a été bon dès le début", souligne Thibaut Courtois au micro de Movistar Plus+. "Nous avons cherché ce que nous voulions, avec de l’intensité, de la création d’occasions et beaucoup de mouvement. Quand nous avons marqué rapidement le premier but, le deuxième est arrivé presque immédiatement."

"En seconde période, nous avons continué avec le même plan et inscrit deux buts en dix minutes, en contrôlant bien le match. Il est vrai que l’adversaire a eu quelques occasions et a frappé au but, mais nous avons bien défendu. C’est dommage de ne pas avoir conservé le zéro au marquoir. Mis à part cela, c’était un grand match de toute l’équipe et je pense que le public du Bernabéu a aussi apprécié. C’est dans cette direction que nous devons continuer."

Le portier madrilène est revenu sur les applaudissements envers Vinícius, sifflé le week-end dernier : "Je pense que la colère liée au match précédent est normale et peut être comprise. En tant qu’équipe, nous savons que nous avons failli la semaine dernière et nous cherchions aujourd’hui à gagner. Si nous jouons tous ensemble et que les supporters sont de notre côté, tout se passera bien."

Thibaut Courtois s'est aussi exprimé à propos de son nouveau coach : "Les choses se passent bien. Arbeloa essaie de faire progresser l’équipe tant sur le plan physique que défensif, et cela commence déjà à se refléter dans le jeu de l’équipe."



Le prochain défi du Real Madrid

Le Real Madrid espère enchaîner en championnat ce samedi. Les Madrilènes affronteront Villarreal, qui s'est incliné ce mardi contre l'Ajax (1-2). "Nous devons afficher la même attitude et gagner. Rester concentrés sur le plan, presser, travailler en équipe et compter sur le soutien des supporters", souligne Thibaut Courtois.

Pour conclure, le Diable Rouge a évoqué l'importance du travail sans ballon : "Le pressing après la perte du ballon est fondamental et c’est quelque chose que l’entraîneur demande beaucoup. Tous les joueurs participent, surtout dans le camp adverse. Nous devons coller au premier porteur du ballon pour l’empêcher d’avancer. Si nous faisons cela correctement, nous pouvons marquer plus de buts. Aujourd’hui, nous l’avons très bien exécuté et c’est un plan qui doit se poursuivre."