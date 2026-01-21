Le KRC Genk perd l'un de ses plus grands talents : direction l'Italie

Le KRC Genk perd l'un de ses talents les plus prometteurs. Juwensley Onstein, défenseur central de 18 ans formé au club, s'apprête à rejoindre le club italien de l'AC Milan Futuro.

Juwensley Onstein évolue actuellement avec Jong Genk en Challenger Pro League. Il y a déjà démontré une excellente condition physique ainsi qu’une grande intelligence de jeu, des qualités qui font de lui l’un des meilleurs défenseurs de sa génération.

Le Néerlandais a débuté sa carrière dans les équipes de jeunes de l’Ajax Amsterdam, avant de rejoindre Genk en 2023, où il avait signé un contrat jusqu’en juin 2026.

À Milan Futuro, Onstein va signer un nouveau contrat et sera très prochainement éligible pour évoluer sous les ordres de Massimo Oddo. Le club voit en lui un défenseur central doté à la fois d’une grande puissance physique et de qualités de relance.

Coup dur pour Genk

Pour Genk, il s’agit d’une perte importante. Le club avait investi dans le développement du joueur et espérait le voir poursuivre sa progression jusqu’à l’équipe première.



Genk perd ainsi un produit de son centre de formation qui aurait pu, à terme, jouer un rôle important en Pro League. Cela reste toutefois une reconnaissance du travail de scouting et de la formation des jeunes du club.