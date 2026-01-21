Sébastien Pocognoli sur la sellette à Monaco ? La réponse claire de l'entraîneur belge

Sébastien Pocognoli a été interrogé sur son avenir à Monaco suite à la lourde défaite de l'AS Monaco face au Real Madrid ce mardi soir en Ligue des champions (6-1). L'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise se montre confiant.

Le constat est clair : avec 9 revers après 18 matchs à la tête de l'AS Monaco, Sébastien Pocognoli réalise le pire départ pour un entraîneur du club monégasque depuis Thierry Henry en 2019, qui était à 9 défaites.

Pourtant, l'entraîneur belge ne semble pas être inquiet quant à son avenir au club : "Par rapport à mon futur, je suis assez serein parce que mes préparations de matchs pour l'équipe sont faites avec bienveillance par rapport au club et à la responsabilité qu'on a avec nos supporters. Essayer d'apporter du jeu."

"Les résultats ne suivent pas, mais je peux regarder droit devant moi et dire qu'on fait le maximum. La situation est difficile. Les résultats sont certainement combinés à un moment très difficile à l'AS Monaco." 

Sébastien Pocognoli confiant pour la suite

"Pourquoi ? Certainement qu'on peut en discuter, mais je n'en ai pas envie. Mais, à un moment, les résultats reviendront. J'espère que ce sera avec moi parce que j'ai la force et la conviction que mes idées passeront à un moment dans le club. Si on y croit, on le fera," conclut le coach belge en conférence de presse selon RMC Sport

Ce samedi, l'AS Monaco affrontera Le Havre en Ligue 1 au Stade Océane. Un succès est évidemment obligatoire pour les Monégasques après une telle série. Actuellement avec neuf points au compteur, les Monégasques pourront également valider leur qualification pour les barrages de la Ligue des champions face à la Juventus lors de la dernière journée de la phase de ligue mercredi prochain. 

