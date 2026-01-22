Officiel : un ancien buteur de Pro League retrouve enfin de l'embauche après six mois sans club

Le mercato est une occasion en or d'aller débaucher des joueurs sous contrat. Mais les éléments libres cherchent aussi à se recaser.

Parmi les éléments les plus 'bankables' libres depuis l'été dernier, on retrouvait Emmanuel Dennis. Malgré son fort caractère, le Nigérian avait autre fois fait le bonheur du Club de Bruges (29 buts et 13 assists en 116 matchs).

Les Blauw en Zwart l'avaient vendu pour 4 millions à Watford en 2021. La magie a opéré outre-Manche : sa saison à dix buts en Premier League lui a valu d'être recruté pour plus de 14 millions par Nottingham Forest.

La direction l'a vite regretté : Dennis n'est jamais parvenu à s'imposer comme titulaire. Nottingham a tout essayé pour le relancer, le prêtant à Basaksehir, Watford et Blackburn. Avec peu de réussite : la saison passée, il n'a disputé que 156 minutes en Championship.

Se relancer, à 28 ans

Libre depuis l'été dernier, l'ancienne forte tête brugeoise a eu un mal fou à retrouver chaussure à son pied. Mais après six mois, l'attente est aujourd'hui terminée : le club de Bröndby a annoncé l'avoir mis sous contrat jusqu'en 2028 après l'avoir testé pendant une semaine lors de son stage au Portugal.

L'actuel troisième de la Superliga danoise emploie également le Belge Jordi Vanlerberghe et espère refaire ses neuf points de retard sur Aarhus en tête du classement. Emmanuel Dennis y contribuera-t-il en retrouvant sa confiance ? Il lui faudra sans doute un peu de temps avec un tel manque de rythme.

Brondby
Emmanuel Bonaventure Dennis

