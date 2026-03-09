"Je ne suis pas forcément un buteur, mais..." : la nouvelle arme de l'Union se présente pour la première fois

Contre Genk, Besfort Zeneli a débuté son deuxième match sous le maillot de l'Union Saint-Gilloise. Il a remercié David Hubert de sa confiance avec un but et un assist.

Il n'est jamais facile pour un joueur d'arriver dans sa nouvelle équipe en cours de saison. Alors imaginez-vous l'effort d'intégration pour Besfort Zeneli, qui, pour sa première aventure hors de Suède, a rejoint un club en pleine bourre pour plus de trois millions d'euros en n'ayant plus joué depuis un bon mois, le championnat suédois étant en pleine interruption.

Lors de sa première titularisation face à la RAAL, l'ancien d'Elfsborg avait été assez discret et était sorti après une heure de jeu. Samedi, il s'est montré beaucoup plus en vue contre Genk. Au-delà de son assist pour Christian Burgess sur corner et de son but d'une infiltration bien sentie, Zeneli a montré le football qu'il a dans les pieds par ses mouvements entre les lignes.

Il était aux anges en interview d'après-match : "C'est une sensation incroyable. Sur le premier but, on sait que ce sont des phases très bien préparées, Christian (Burgess) arrive dans la bonne zone et conclut assez facilement. Sur mon but, je vois Guilherme faire la différence sur le côté gauche, quand j'ai vu qu'il allait passer et pouvoir délivrer un centre, j'ai sprinté pour passer devant mon défenseur".

"Je travaille dur chaque jour pour ce genre de moment. Je ne suis pas forcément un buteur, mais je suis content de pouvoir aider l'équipe avec mes qualités. Je suis plutôt un joueur technique, qui aime recevoir le ballon dans les pieds pour distribuer, tout en travaillant défensivement", poursuit-il.



L'international suédois est conforté dans son choix de signer au Parc Duden : "J'avais un sentiment très positif après les premières discussions avec le club, je ne regrette pas mon choix. Le championnat belge est d'un bon niveau, avec beaucoup d'intensité. C'est une étape parfaite pour moi. Au début, je sentais que je devais retrouver mon état de forme optimal, c'est en train de revenir".

Un profil à suivre pour la fin de saison

David Hubert se félicite lui aussi de la nouvelle arme à sa disposition. En l'absence de Promise David, le sens de l'infiltration de Zeneli pourrait être bien utile dans l'optique de trouver de nouveaux circuits préférentiels au jeu de l'équipe.

"Il est arrivé avec un mois de congé, il a découvert un effectif qui tournait bien, un train qui roulait à une certaine allure. L'enjeu, c'était de lui aussi trouver sa vitesse de croisière et de s'intégrer. C'est un garçon qui a des qualités indéniables balle au pied, une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne", explique Hubert.

Zeneli n'a pas déçu : "Il devait surtout s'adapter à l'intensité que l'on met et il s'en est très vite accommodé. Contre Genk, il a montré ses qualités un cran plus haut. C'est un choix que l'on avait fait de jouer avec quatre milieux de terrain, parce qu'on savait qu'il a cette capacité de s'infiltrer au bon moment, de jouer entre les lignes quand il faut, tout en ayant cette discipline défensive".

