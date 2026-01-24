Hache de guerre enterrée entre Youri Tielemans et son coach ? "Il a refusé de lui serrer la main"

Chafik Ouassal
| Commentaire
Hache de guerre enterrée entre Youri Tielemans et son coach ? "Il a refusé de lui serrer la main"
Photo: © photonews

La rencontre entre Aston Villa et Fenerbahçe lors de la septième journée d'Europa League avait donné lieu à une scène surréaliste entre Youri Tielemans et son coach.

Jeudi, Aston Villa s'est officiellement qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa après un match intense contre Fenerbahçe. Mais après le coup de sifflet final, l'attention s'est également portée sur un fait de jeu dont on a peu l'habitude de voir concernant Youri Tielemans.

En effet, souvent expressif le long de la ligne Unai Emery avait laissé libre cours à ses émotions et s'était adressé avec insistance au Diable Rouge lors de son remplacement, une scène qui a fait froncer certains sourcils.

Un geste inhabituel surtout pour un joueur comme Youri Tielemans

Quand le Belge a été remplacé dans les arrêts de jeu et a quitté le terrain, il a été vivement réprimandé par son entraîneur, qui l'a même poussé. Le Diable Rouge est resté calme et a à peine réagi face à cette explosion.

L'Espagnol avait rapidement éteint l'incendie après le match, affirmant même que "Youri est comme mon fils" (lire ICI). Toutefois, la scène a étonné outre Manche et n'a pas plu à certains analystes.

Je n'aime pas voir ça

"Cela peut être innocent, mais je n'aime pas voir ça", a déclaré  Joleon Lescott, ancien défenseur de Villa, sur TNT Sports. "Peu importe la raison, si c'était l'inverse et que le joueur refusait de serrer la main de son entraîneur, il y aurait eu un tollé et sa mentalité et son professionnalisme seraient remis en question. Je suis sûr que c'est plus innocent que ça en a l'air, mais je n'aime pas la manière dont cela s'est matérialisé."

Même son de cloche du côté d'ESPN : "Emery a refusé de serrer la main de Tielemans après qu'il ait quitté le terrain et l'a ensuite poussé alors qu'il allait vers le banc. Un coach ne peut pas se comporter comme ça en public. Ce genre de chose doit se régler en coulisse, dans le vestiaire mais pas en public", a réagi l'ancien joueur de Liverpool, aujourd'hui analyste, Steve Nicol.

Commentaire
Suis Newcastle Utd - Aston Villa en live sur Walfoot.be à partir de 15:00 (25/01).

