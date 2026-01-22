📷 On ne l'avait jamais vu comme ça : Youri Tielemans se fâche avec Unai Emery lors de sa sortie

Ce soir, la septième journée d'Europa League a livré ses verdicts. Côté belge, on retiendra notamment la victoire de Youri Tielemans et Aston Villa sur le terrain de Fenerbahce.

Avec son joli bilan de 15 sur 18, Aston Villa était face à un périlleux déplacement du côté de Fenerbahce, désormais dirigé par Domenico Tedesco. Face à l'ancien sélectionneur des Diables, Unai Emery a titularisé Youri Tielemans dans l'entrejeu mais n'a pas encore pu compter sur Amadou Onana, pas encore totalement remis de sa blessure à l'ischio.

Les Villans ont frappé après 25 minutes, ouvrant le score par Jadon Sancho. Malgré la révolte de Fenerbache en deuxième mi-temps, ce sera le seul but de la partie. Marco Bizot, l'ancien gardien de Genk, a sorti huit arrêts pour maintenir les siens aux commandes.

Dans le temps additionnel, Emery a fait sortir Tielemans pour gagner un peu de temps. La réaction du Diable Rouge a été assez surprenante : énervé, il a assez clairement repoussé son coach, qui n'a pas apprécié sa réaction. Après la rencontre, il a toutefois tenu à dédramatiser : "Youri est comme mon fils". Une tempête dans un vers d'eau ou une mésentente plus profonde ?

Soirée contrastée pour les joueurs belges engagés

Aston Villa partage en tout cas toujours la première place du classement avec Lyon. Les Gones ont eux aussi assuré l'essentiel en s'imposant 0-1 chez les Young Boys Berne grâce à un but d'Ainsley Maitland-Niles juste avant la mi-temps. Côté belge, on retiendra la montée d'Orel Mangala au repos.

Soirée moins heureuse pour les Diables du LOSC, défait 2-1 au Celta Vigo malgré une heure à onze contre dix. Thomas Meunier a été sorti à la mi-temps, tandis que Nathan Ngoy a été averti en première mi-temps.

Europa League

 Journée 7
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 1-1 FC Porto FC Porto
PAOK PAOK 2-0 Real Betis Real Betis
Freiburg Freiburg 1-0 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Malmö Malmö 0-1 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
Feyenoord Feyenoord 3-0 Sturm Graz Sturm Graz
Fenerbahce Fenerbahce 0-1 Aston Villa Aston Villa
Young Boys Bern Young Boys Bern 0-1 Lyon Lyon
Bologna Bologna 2-2 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Brann Brann 3-3 FC Midtjylland FC Midtjylland
Celta De Vigo Celta De Vigo 2-1 Lille OSC Lille OSC
Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 3-1 FC Basel FC Basel
Nice Nice 3-1 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Ferencváros Ferencváros 1-1 Panathinaikos FC Panathinaikos FC
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 4-1 FCSB FCSB
Rangers FC Rangers FC 1-0 Ludogorets Ludogorets
Utrecht Utrecht 0-2 KRC Genk KRC Genk
Braga Braga 1-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
AS Roma AS Roma 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
