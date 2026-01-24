Mario Stroeykens sur le départ ? Il ferme la porte à un club !

Mario Stroeykens a prolongé son contrat au RSC Anderlecht, mais a priori avec une idée en tête : en tirer un montant plus élevé au moment de le vendre. Cela pourrait être cet hiver... mais pas pour n'importe quelle destination.

Mario Stroeykens pourrait quitter Anderlecht cet hiver, malgré sa prolongation de contrat récente. Stroeykens arrivait en fin de contrat en juin et un accord avait donc été trouvé pour qu'il prolonge jusqu'en 2028, à des conditions salariales moindres.

Mais l'objectif de cette prolongation était aussi d'en tirer un peu plus d'argent, alors que les chances sont grandes de voir Yari Verschaeren partir gratuitement dans cinq mois. On se rappelle qu'Anderlecht espérait il n'y a pas si longtemps toucher entre 15 et 20 millions d'euros pour "Super Mario".

Les clubs intéressés cet hiver ne devront pas mettre une telle somme sur la table. Mais alors que des offres en provenance de l'OGC Nice, du Torino ou de Parme ont notamment été évoquées, Stroeykens lui-même a refusé une option.

Mario Stroeykens n'ira pas au Besiktas

Le RSCA avait ainsi reçu une offre concrète du Besiktas, et un accord avait même été conclu entre les clubs. Mais comme l'annonce Sacha Tavolieri, c'est le joueur qui a refusé cette possibilité, ne souhaitant pas signer en Turquie à ce stade de sa carrière.

Le mercato hivernal pourrait donc toucher à son terme sans que Mario Stroeykens quitte le club, ce qui permettrait au Sporting de le mettre un peu mieux en valeur en seconde partie de saison... pour mieux le vendre l'été prochain ?



