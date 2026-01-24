Une excellente nouvelle tombe pour Romelu Lukaku

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Une excellente nouvelle tombe pour Romelu Lukaku
Photo: © photonews

Romelu Lukaku se rapproche de plus en plus de son retour. Les signaux sont positifs du côté de Naples.

Romelu Lukaku était de nouveau sur le banc de Naples mardi, pour la première fois depuis longtemps. Selon la presse italienne, l'équipe a disputé un match amical au cours duquel le Diable Rouge a marqué. Dimanche, il devrait débuter sur le banc pour le choc contre la Juventus, indique La Gazzetta dello Sport.

On se demande si Lukaku est prêt à revenir après de longs mois d'absence. Ces derniers jours, Naples a voulu tester sa condition. Face à Copenhague en Ligue des champions, il est resté sur le banc, mais le club voulait commencer à le remettre en forme.

Cette semaine, Lukaku a rejoué lors d’un match présenté comme un entraînement contre l'US Savoia. En réalité, c'était un vrai match de 90 minutes. Il a tenu le coup et a marqué un but. Naples s'est imposé 3-0.

Objectif Juventus ?

On s'attend à voir l'attaquant belge dans le groupe dimanche. Avec un effectif réduit, Naples a besoin de toutes ses options.


L'entraîneur Antonio Conte a rappelé qu’il fallait rester prudent. "Je ne sais pas s’il jouera 1, 5 ou 7 minutes. Nous devons être patients. Quand Romelu sera prêt, il apportera sa contribution à l'équipe", a-t-il expliqué. Lukaku s'était blessé à la cuisse en août 2025 et est absent depuis cinq mois.

