Critiqué pour son prix, Mamadou Diakhon peut-il prendre la relève de Christos Tzolis à Bruges ?

Alors que Christos Tzolis est écarté des terrains, Mamadou Diakhon retrouve progressivement le onze de base du Club de Bruges. Le Français est prêt à justifier les 9 millions d'euros dépensés par les Blauw & Zwart pour s'attacher ses services.

Lors de ses premières apparitions, en août et en septembre, Mamadou Diakhon n’avait pas convaincu grand-monde en Venise du Nord, à tel point que les observateurs néerlandophones se demandaient déjà pourquoi le Club de Bruges avait dépensé 9 millions d’euros pour s’attacher ses services.

Mais depuis quelques mois, l’ailier français a nettement progressé et commence à justifier sa valeur. Il vient de délivrer trois passes décisives lors de ses trois derniers matchs et compte désormais huit assists et un but en 23 apparitions. "Les buts viendront, c’est sûr. Pour le moment, je suis content d’avoir contribué à la victoire", a-t-il déclaré après le succès spectaculaire mais étriqué contre Zulte Waregem.

Conscient de ses qualités, le joueur de 20 ans sait pourquoi il n’a pas montré son meilleur visage dès son arrivée et qu’il lui a fallu quelques mois d’adaptation. "Changer de pays et de championnat n’est pas facile. J’ai aussi dû faire quelques ajustements physiques, car je cours beaucoup plus ici."

Mamadou Diakhon monte en puissance au Club de Bruges

"J’ai également dû progresser en défense, et je m’améliore de plus en plus dans ce domaine. Je me sens beaucoup plus en confiance depuis qu’Ivan Leko est arrivé, je pense que c’est important", poursuivait Diakhon, qui profite donc de la blessure de Christos Tzolis pour se mettre en valeur.

Le Français sera évidemment attendu au tournant contre l’Olympique de Marseille, car le Club de Bruges aura impérativement besoin d’une victoire pour se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions. "Nous savons ce qui est en jeu. Et avec nos nombreux supporters derrière nous, c’est tout à fait possible", a-t-il conclu.