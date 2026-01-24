Dans tous les sens : le Club de Bruges vient à bout de Zulte Waregem dans la difficulté

Le Club de Bruges s'est imposé 4-3 contre Zulte Waregem. Les hommes d'Ivan Leko renouent tout doucement avec la victoire.

Le Club de Bruges a enchaîné un nouveau succès, cette fois contre Zulte Waregem en Pro League. Après avoir corrigé Kairat 1-4 en Ligue des champions, les Brugeois voulaient confirmer leur bonne forme à la maison.

Sept buts dans la rencontre

Très vite, le Club a pris le contrôle du match. Zulte Waregem peinait à dépasser le milieu de terrain. Aleksandar Stankovic a ouvert le score sur un centre de Joaquin Seys, lançant les siens dans la rencontre.

Bruges a multiplié les occasions, a touché le poteau, mais n'a pas réussi à faire le break. Et quand on ne tue pas le match, on se fait souvent punir. Les hommes d'Ivan Leko se sont fait surprendre.

Juste avant la pause, Zulte a égalisé sur sa première occasion. Deux minutes plus tard, une nouvelle erreur défensive a permis aux visiteurs de passer devant. Le match avait basculé à ce moment là.



Bruges a réagi avec caractère au retour des vestiaires. Brandon Mechele a remis les deux équipes à égalité, avant que Stankovic ne redonne l’avantage à l'heure de jeu. En fin de match, Nicolo Tresoldi a inscrit le but du 4-2, avant que Zulte ne réduise encore l'écart à 4-3.