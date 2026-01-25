D1 ACFF : surprise des U23 de Charleroi grâce à un triplé, le SL16 FC touche le fond mais creuse encore

D1 ACFF : surprise des U23 de Charleroi grâce à un triplé, le SL16 FC touche le fond mais creuse encore
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Comme les grands, les U23 du Standard ont subi une gifle en D1 ACFF, tandis que les Zebra Elites se sont imposés face à Tubize-Braine.

Programmée à samedi, la rencontre des U23 du Standard s’est disputée après celle de l’équipe première, lourdement battue face à Gand. C’était donc l’occasion pour Stéphane Guidi de compter sur plusieurs jeunes éléments du noyau A qui n’avaient pas joué la veille.

Léandre Kuavita et Charli Spoden, notamment, se sont ajoutés à Alexandro Calut, Yann Gboua ou encore Grejohn Kyei dans le onze de base du SL16 FC, tandis qu’Hakim Sahabo ne figurait sur aucune des deux feuilles de match.

Leur présence n’a pas vraiment aidé le SL16 FC, qui a subi une gifle sur la pelouse du RFC Meux : 4-0, comme les grands. Le club namurois menait déjà 3-0 à la mi-temps et a inscrit le quatrième but en début de seconde période. Derniers de la D1 ACFF, les U23 se dirigent de plus en plus vers une descente.

Les U23 du Standard giflés comme les A, belle victoire pour les Zebra Elites

Dans le même temps, les Zebra Elites ont créé la surprise en s’imposant sur la pelouse de l’un des favoris du championnat, Tubize-Braine, qui venait néanmoins de perdre deux joueurs importants. Une belle performance, d’autant que les U23 du Sporting Charleroi n’ont pas toujours eu la rencontre en main.

Tubize-Braine avait ouvert le score après 10 minutes, mais a ensuite été réduit à 10 avant le milieu de la première période. Les Zébrions en ont profité par l’intermédiaire de Raymond Asante, auteur d’un triplé ! Tubize-Braine a réduit l’écart en fin de match, en vain.

La RAEC Mons peut donc prendre cinq points d’avance en tête de la D1 ACFF ce dimanche, à trois journées de la fin de la phase classique et de la division des points par deux. Sixièmes, les Zebra Elites sont bien partis pour décrocher une place en Play-Offs. 

 Classement T P G P P B = Forme
1. Mons Mons 19 43 13 4 2 41-13 28 G P P G P
2. Tubize-Braine Tubize-Braine 19 40 12 4 3 46-20 26 G P P P P
3. Virton Virton 19 38 11 5 3 51-32 19 P G G P G
4. Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve 19 32 9 5 5 36-32 4 P G G P P
5. Meux Meux 19 29 8 5 6 32-28 4 P G P P G
6. Charleroi Charleroi 19 27 8 3 8 31-32 -1 G P P P G
7. Rochefort Rochefort 19 24 7 3 9 28-38 -10 G P G P G
8. Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée 19 22 6 4 9 21-33 -12 P P G P P
9. Union SG Union SG 19 21 6 3 10 32-35 -3 P P G P G
10. Schaerbeek Schaerbeek 19 15 4 3 12 22-38 -16 P P P G P
11. Namur Namur 19 15 4 3 12 28-45 -17 G P P P P
12. SL16 FC SL16 FC 19 12 2 6 11 23-45 -22 P P P P P

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 1 ACFF
Division 1 ACFF Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Standard
Raymond Asante
Leandre Kuavita
Charli Spoden

Plus de news

Vincent Euvrard, pas jugé fautif au Standard : Marc Wilmots tire les conclusions de la gifle contre Gand

Vincent Euvrard, pas jugé fautif au Standard : Marc Wilmots tire les conclusions de la gifle contre Gand

15:40
Coup dur pour David Hubert : un absent de marque à l'Union pour le choc contre le Club de Bruges

Coup dur pour David Hubert : un absent de marque à l'Union pour le choc contre le Club de Bruges

17:00
LIVE : Suivez Anderlecht - Dender en direct commenté (18h15) Live

LIVE : Suivez Anderlecht - Dender en direct commenté (18h15)

16:45
📷 "Honte à vous" : pourquoi les Storm Ultras ont refusé d'entrer dans le Bosuil pour Antwerp - Charleroi

📷 "Honte à vous" : pourquoi les Storm Ultras ont refusé d'entrer dans le Bosuil pour Antwerp - Charleroi

14:40
Le Bosuil a vite compris : Charleroi réduit l'Antwerp au silence et se rapproche encore un peu plus du top 6

Le Bosuil a vite compris : Charleroi réduit l'Antwerp au silence et se rapproche encore un peu plus du top 6

15:28
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/01: Ndenge Kongolo - Sadick Aliu

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/01: Ndenge Kongolo - Sadick Aliu

16:00
🎥 Catastrophe pour l'Antwerp : un nouveau transfert se blesse 35 minutes après ses débuts

🎥 Catastrophe pour l'Antwerp : un nouveau transfert se blesse 35 minutes après ses débuts

15:00
Critiqué pour son prix, Mamadou Diakhon peut-il prendre la relève de Christos Tzolis à Bruges ?

Critiqué pour son prix, Mamadou Diakhon peut-il prendre la relève de Christos Tzolis à Bruges ?

16:30
Un titulaire de Genk sur le départ : son remplaçant est déjà connu

Un titulaire de Genk sur le départ : son remplaçant est déjà connu

16:00
Champion avec le Standard en 2009, il s'offre un nouveau défi... assez exotique

Champion avec le Standard en 2009, il s'offre un nouveau défi... assez exotique

14:00
Le chaos après Standard-Gand aura des conséquences : plusieurs agents de police ont été blessés

Le chaos après Standard-Gand aura des conséquences : plusieurs agents de police ont été blessés

12:40
Pas de surprise à Anderlecht contre Dender ?

Pas de surprise à Anderlecht contre Dender ?

14:02
Bruges augmente son offre : les Blauw & Zwart vers le deuxième plus gros transfert de leur histoire ?

Bruges augmente son offre : les Blauw & Zwart vers le deuxième plus gros transfert de leur histoire ?

13:30
Il croise Radja Nainggolan : transfert entre deux candidats au tour final en Challenger Pro League

Il croise Radja Nainggolan : transfert entre deux candidats au tour final en Challenger Pro League

13:00
Les frères Leysen tous les deux frustrés : "Maman sera contente, mais..."

Les frères Leysen tous les deux frustrés : "Maman sera contente, mais..."

12:20
Le buteur décisif débarqué du FC Liège était là par miracle : il est arrivé à l'Easi Arena juste à temps

Le buteur décisif débarqué du FC Liège était là par miracle : il est arrivé à l'Easi Arena juste à temps

12:00
Un concurrent... ou un remplaçant à Colin Coosemans ? Besnik Hasi répond

Un concurrent... ou un remplaçant à Colin Coosemans ? Besnik Hasi répond

11:30
2
Vincent Kompany ne restera pas invincible : il réagit après la défaite surprise contre Ausbourg

Vincent Kompany ne restera pas invincible : il réagit après la défaite surprise contre Ausbourg

11:00
Très mauvaise nouvelle à Bruges avant le match crucial contre Marseille

Très mauvaise nouvelle à Bruges avant le match crucial contre Marseille

10:30
Anderlecht ne se laissera pas faire et réclame une compensation financière

Anderlecht ne se laissera pas faire et réclame une compensation financière

10:00
C'est presque fait : Malines laisse partir son attaquant, et a un oeil sur son remplaçant

C'est presque fait : Malines laisse partir son attaquant, et a un oeil sur son remplaçant

09:30
🎥 Son match référence en Eredivisie : Rayane Bounida fait le show avec l'Ajax

🎥 Son match référence en Eredivisie : Rayane Bounida fait le show avec l'Ajax

09:00
"Cette règle fout le bordel" : Felice Mazzù en colère après OHL-Union

"Cette règle fout le bordel" : Felice Mazzù en colère après OHL-Union

08:40
1
"Je n'en parle jamais, mais là..." : Frédéric Taquin touché au moment d'expliquer la défaite de la RAAL Réaction

"Je n'en parle jamais, mais là..." : Frédéric Taquin touché au moment d'expliquer la défaite de la RAAL

08:00
L'Union Saint-Gilloise et la RAAL au coude-à-coude pour un talent français

L'Union Saint-Gilloise et la RAAL au coude-à-coude pour un talent français

08:20
"J'en ai parlé avec Romelu Lukaku" : un Diable Rouge aimerait aussi revenir à Anderlecht

"J'en ai parlé avec Romelu Lukaku" : un Diable Rouge aimerait aussi revenir à Anderlecht

07:30
L'Union s'en sort bien à OHL, mais reste de justesse en tête du classement

L'Union s'en sort bien à OHL, mais reste de justesse en tête du classement

22:44
🎥 Une journée de Challenger Pro League avec plusieurs surprises : voici les résultats

🎥 Une journée de Challenger Pro League avec plusieurs surprises : voici les résultats

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/01: Sane - Lemarechal - Rasmussen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/01: Sane - Lemarechal - Rasmussen

22:00
Officiel : excellente nouvelles pour Tubize-Braine qui voit un joueur clé revenir au club

Officiel : excellente nouvelles pour Tubize-Braine qui voit un joueur clé revenir au club

24/01
Eden Hazard à la rescousse : Sébastien Pocognoli peut compter sur un allié de poids

Eden Hazard à la rescousse : Sébastien Pocognoli peut compter sur un allié de poids

22:30
Le Club de Bruges ne perd pas de temps : un nouveau renfort est imminent

Le Club de Bruges ne perd pas de temps : un nouveau renfort est imminent

22:00
Deux nouvelles blessures et pas de victoire : le ciel s'assombrit pour Sébastien Pocognoli à Monaco

Deux nouvelles blessures et pas de victoire : le ciel s'assombrit pour Sébastien Pocognoli à Monaco

21:40
Un projet pour l'avenir d'Anderlecht : Besnik Hasi réagit à la prolongation du "professeur"

Un projet pour l'avenir d'Anderlecht : Besnik Hasi réagit à la prolongation du "professeur"

21:20
Dans tous les sens : le Club de Bruges vient à bout de Zulte Waregem dans la difficulté

Dans tous les sens : le Club de Bruges vient à bout de Zulte Waregem dans la difficulté

21:00
Une excellente nouvelle tombe pour Romelu Lukaku

Une excellente nouvelle tombe pour Romelu Lukaku

20:40

Plus de news

Les plus populaires

Division 1 ACFF

 Journée 20
Meux Meux 4-0 SL16 FC SL16 FC
Tubize-Braine Tubize-Braine 2-3 Charleroi Charleroi
Namur Namur 2-5 Virton Virton
Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée 0-3 Rochefort Rochefort
Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve 0-0 Mons Mons
Schaerbeek Schaerbeek 1-3 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved