D1 ACFF : surprise des U23 de Charleroi grâce à un triplé, le SL16 FC touche le fond mais creuse encore

Comme les grands, les U23 du Standard ont subi une gifle en D1 ACFF, tandis que les Zebra Elites se sont imposés face à Tubize-Braine.

Programmée à samedi, la rencontre des U23 du Standard s’est disputée après celle de l’équipe première, lourdement battue face à Gand. C’était donc l’occasion pour Stéphane Guidi de compter sur plusieurs jeunes éléments du noyau A qui n’avaient pas joué la veille.

Léandre Kuavita et Charli Spoden, notamment, se sont ajoutés à Alexandro Calut, Yann Gboua ou encore Grejohn Kyei dans le onze de base du SL16 FC, tandis qu’Hakim Sahabo ne figurait sur aucune des deux feuilles de match.

Leur présence n’a pas vraiment aidé le SL16 FC, qui a subi une gifle sur la pelouse du RFC Meux : 4-0, comme les grands. Le club namurois menait déjà 3-0 à la mi-temps et a inscrit le quatrième but en début de seconde période. Derniers de la D1 ACFF, les U23 se dirigent de plus en plus vers une descente.

Dans le même temps, les Zebra Elites ont créé la surprise en s’imposant sur la pelouse de l’un des favoris du championnat, Tubize-Braine, qui venait néanmoins de perdre deux joueurs importants. Une belle performance, d’autant que les U23 du Sporting Charleroi n’ont pas toujours eu la rencontre en main.

Tubize-Braine avait ouvert le score après 10 minutes, mais a ensuite été réduit à 10 avant le milieu de la première période. Les Zébrions en ont profité par l’intermédiaire de Raymond Asante, auteur d’un triplé ! Tubize-Braine a réduit l’écart en fin de match, en vain.





La RAEC Mons peut donc prendre cinq points d’avance en tête de la D1 ACFF ce dimanche, à trois journées de la fin de la phase classique et de la division des points par deux. Sixièmes, les Zebra Elites sont bien partis pour décrocher une place en Play-Offs.