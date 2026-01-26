🎥 Quelle frappe ! Un ancien artiste de Pro League signe l'un des buts du week-end en pleine remontada

Le Genoa était mené 0-2 contre Bologne, ce week-end. Et puis, Ruslan Malinovskyi est entré au jeu et a fait basculer la rencontre.

La saison dernière, Ruslan Malinovskyi a vécu cauchemar en Italie. Victime d'une fracture du péroné puis d'une contusion au pied, il était resté sept mois sur la touche, ne débutant que quatre matchs de Serie A. Débarassé de ses problèmes physiques, il peut à nouveau enchaîner.

Hier, il a pourtant débuté sur le banc contre Bologne, une première depuis le mois de septembre. Mais il a été le premier à être appelé par Daniele De Rossi pour monter au jeu. Il faut dire que le Genoa était mené 0-2 et manquait cruellement d'idée dans son jeu.

Des idées et un pied gauche chirurgical, c'est justement ce qui caractérise Malinovskyi depuis son explosion à Genk. Du haut de ses 32 ans, l'international ukrainien n'a rien perdu de son génie.

Des coups francs toujours aussi diaboliques

C'est lui qui a réduit l'écart à l'heure de jeu, cinq minutes après son entrée. Il avait déjà le pied chaud : son coup franc est aussi puissant que précis sous la latte, Bologne s'en est rapidement voulu de n'avoir mis qu'un seul homme dans le mur en croyant à un ballon centré dans le rectangle.

🥵 | C’est le Ruslan Malinovskyi qu’on connaissait à l’époque au KRC Genk. 💣🔥 #GenoaBologna pic.twitter.com/85kXixi01Z



— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) January 25, 2026

Un missile qui a changé la face de la rencontre : sur sa lancée, le Genoa a égalisé un quart d'heure plus tard et a même fini par émerger dans le temps additionnel. Lanterne rouge au début du mois de novembre, l'équipe est désormais treizième.