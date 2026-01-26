"Inacceptables et contraires aux valeurs du club" : le Standard condamne et met en garde avant le Clasico

Le Standard de Liège s'est exprimé dans un communiqué ce lundi suite à l'intrusion de membres des Ultras Inferno dans le vestiaire des joueurs et aux comportements d'intimidation observés après la défaite des Rouches contre La Gantoise (0-4) vendredi.

Le club condamne ces comportements : "La Direction du Standard de Liège comprend la déception de ses supporters après les récentes défaites concédées à Charleroi et face à La Gantoise. Elle condamne en revanche avec la plus grande fermeté l’intrusion de membres du groupe Ultras Inferno dans le vestiaire des joueurs ainsi que les comportements d’intimidation qui ont été constatés. Ces faits sont inacceptables et contraires aux valeurs du club."

"À l’approche du Clasico, le Standard de Liège se concentre désormais pleinement sur la préparation sportive de la rencontre. Celle-ci relève de la responsabilité exclusive du staff et des joueurs, auxquels la Direction réaffirme son total soutien."

Le club ajoute que la direction rencontrera ce mercredi les différents représentants des supporters. L'objectif ? "Rappeler avec fermeté que tout comportement susceptible de perturber la rencontre serait inadmissible et indéfendable." Le Standard précise ensuite que de nouveaux comportements inappropriés auraient un impact "grave et durable sur le club à court, moyen et long terme tant sur le plan disciplinaire que sur son image, son attractivité et son avenir."

La direction du Standard et d’Anderlecht vont se rencontrer

Le Standard révèle également que les directions du Standard et d’Anderlecht se rencontreront avant le Clasico dans l'objectif de "garantir le bon déroulement du match et promouvoir une culture du supportérisme respectueuse."

"Le club appelle à la responsabilité collective et à l’unité. Le Clasico doit être l’occasion de démontrer, ensemble, la fierté du blason et le respect des valeurs du Standard de Liège", conclut le Matricule 16.



