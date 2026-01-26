Pas une minute disputée ce week-end mais convoité par Fulham : les négociations avec Genk ont commencé

À Genk, la hiérarchie offensive a été complètement bouleversée. Avec quatre attaquants et aucun numéro neuf fixe, un départ cet hiver semble de plus en plus probable, d'autant plus que l'intérêt s'accroît.

La hiérarchie des attaquants de Genk a totalement changé ces derniers mois. Au début de la saison, Hyeon-Gyu Oh était titulaire. Mais depuis l'arrivée de Nicky Hayen, le meilleur buteur du Racing ne joue que très peu.

Robin Mirisola obtient de plus en plus sa chance, tandis qu'Aaron Bibout a pu débuter les deux derniers matchs. Quant à Jusef Erabi, il reste sur le banc. Quatre attaquants dans l'effectif, sans numéro 9 clairement établi.

La probabilité que les Limbourgeois se séparent encore d'un attaquant cet hiver est donc réelle. Erabi serait en discussions avec le Rapid Vienne, mais il n'est pas le seul à susciter de l'intérêt.

Oh, un profil qui plait, même lorsqu'il ne joue plus

Sky Sports rapporte en effet que Fulham a jeté son dévolu sur l'attaquant Hyeon-Gyu Oh. Les Cottagers auraient même déjà eu des discussions constructives avec la direction de Genk.



L'été dernier, le Sud-Coréen était déjà tout proche de rejoindre Stuttgart pour un montant inattendu de 28 millions d'euros après une première saison passée dans l'ombre de Tolu Arokodare. Franchira-t-il finalement un cap après avoir perdu sa place de titulaire ?