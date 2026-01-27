Beveren, le grand gagnant du jour... sans jouer : le RWDM et Seraing avancent, l'Olympic Charleroi recule

Six matchs étaient au programme ce mardi en Challenger Pro League. Sans jouer, Beveren est le grand gagnant de la soirée.

Club NXT - KV Courtrai : 2-0

Comme Beveren ne jouait pas ce mardi soir, le KV Courtrai avait l'occasion de revenir à six points du leader. Pour ça, il fallait s'imposer sur la pelouse du Club NXT à Roulers, mais la tâche était très compliquée.

Après le nul du match aller, Courtrai a fini par craquer face aux Brugeois. Ambrose a manqué un penalty avant la pause pour les Courtraisiens. Van Britsom et Musuayi ont fait la différence en seconde période.

Jong Genk - RWDM Brussels : 0-2

Le RWDM Brussels s'est imposé 0-2 sur le terrain du Jong Genk. Valentin a ouvert le score vers l'heure de jeu, avant que Lemmens ne fasse le break à la 76e minute. Un résultat important pour les Bruxellois, qui avancent au classement. Ils montent à la 10e place avec 23 points.

Beerschot - Seraing : 0-0

Le Beerschot avait-il l'occasion de passer devant Lommel ? Non, puisqu'ils n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul contre Seraing. Finalement, c'est Beveren qui est le grand gagnant de la soirée sans même avoir joué.



Le Patro Eisden a pris le dessus sur l'Olympic de Charleroi à domicile, une victoire 1-0. Rousseau a ouvet le score pour le Patro, servi par Radja Nainggolan. Arrivé cet hiver, le Ninja confirme sa grande forme avec une passe décisive de plus. Avec un but et deux assists, il s'impose comme l’homme fort du Patro.