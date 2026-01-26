La Gantoise sur la piste de l'un des meilleurs buteurs de Conference League

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Lamine Diaby-Fadiga pourrait quitter Raków cet hiver, sous l'œil attentif de plusieurs clubs, dont La Gantoise.

Selon des médias étrangers, Lamine Diaby-Fadiga est suivi par des clubs en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Belgique. Augsburg, Alavés, Venise et La Gantoise sont cités comme destinations possibles.

Son club, vice-champion de Pologne, est prêt à le vendre si une offre entre deux et trois millions d'euros arrive sur la table. Diaby-Fadiga est sous contrat jusqu'au milieu de l'année 2028.

L'attaquant franco-guinéen est arrivé en juillet 2025 en provenance de Jagiellonia Białystok pour un montant assez modeste. Depuis, il a disputé dix-sept matchs de championnat, avec cinq buts et deux passes décisives. Un des profils les plus intéressants du championnat polonais.

La Gantoise comme piste

La Gantoise fait partie des clubs qui suivent le joueur, même si aucune démarche officielle n'a été faite. Son profil est idéal pour un club qui cherche un renfort offensif efficace et pas trop cher.



Considéré comme l'un des plus grands espoirs de France à son poste à l'époque, Diaby est actuellement l'un des meilleurs buteurs de Conference League avec 6 buts en 11 matchs (préliminaires inclus).