Yannick Carrasco proche d'un retour en Europe ? Le point sur la situation

Yannick Carrasco est dans le viseur de l'AS Roma, qui veut le recruter en prêt, mais Al-Shabab se montre difficile en négociations. Le club ne veut toujours pas donner son feu vert.

Yannick Carrasco voudrait quitter Al-Shabab à six mois de la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada, pour obtenir du temps de jeu en Europe. Le joueur belge est séduit par l’intérêt de l’AS Roma.

Selon le journaliste Sky Sport Florian Plettenberg, le club italien et l’entourage du joueur continuent de tenter de trouver une solution pour qu’il puisse signer dans la formation de Serie A. De son côté, l’ailier attend calmement.

Le directeur sportif de l’AS Roma, Frederic Massara, a récemment confirmé l’intérêt de la Roma pour le joueur : "Nous aimons Carrasco, c’est un très bon joueur. Mais l’opération n’est pas simple."

Yannick Carrasco absent du groupe d'Al-Shabab

Les négociations se poursuivent entre la Roma et Al-Shabab. À noter que l’attaquant belge n’était pas dans le groupe de son équipe le week-end dernier contre Al-Khaleej.



Son contrat avec la formation d’Arabie saoudite court jusqu’au 30 juin 2027. En ce qui concerne sa valeur marchande, elle est désormais de six millions d’euros selon Transfermarkt.