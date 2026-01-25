Parti d'Anderlecht en 2023, il revient en Belgique pour prendre sa revanche : "Je veux me faire un nom ici"

Passé par les centres de formation de Genk et d'Anderlecht, Chris Lokesa n'avait pas prolongé l'aventure chez les Mauves. Il fait désormais son retour en Belgique, sous les couleurs de Beveren, avec l'envie de se faire un nom.

Formé au Racing Genk, Chris Lokesa avait quitté le Limbourg en 2020 pour rejoindre le noyau U18 du Sporting d'Anderlecht. Il s'y est imposé avant de rejoindre les RSCA Futures.

Après seulement onze rencontres en Challenger Pro League, l'ailier gauche n'a pas prolongé l'aventure dans le club de la capitale et l'a quitté en janvier 2023 pour Waalwijk.

Aux Pays-Bas, Chris Lokesa s'est imposé, totalisant 74 rencontres avec l'équipe première, pour dix buts et neuf passes décisives. De bonnes performances qui lui ont valu de l'intérêt… en Belgique.

Passé par Genk et Anderlecht, Chris Lokesa a signé à Beveren

En ce mois de janvier, c'est le SK Beveren qui lui a offert la possibilité de revenir dans son pays natal. Le joueur de 21 ans y a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2028. "Je voulais revenir dans mon pays natal depuis un moment. Je ne voulais pas laisser passer cette occasion. Je veux me faire un nom ici en Belgique", a-t-il déclaré dans un entretien accordé au Nieuwsblad.



"Anderlecht m'a proposé un contrat, mais le RKC Waalwijk, un club stable d'Eredivisie, avait également manifesté son intérêt. Ma décision a donc été prise rapidement", a-t-il expliqué. Le voilà donc de retour en Belgique, en Challenger Pro League, avec une possibilité claire de découvrir l'élite la saison prochaine.