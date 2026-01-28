Le constat clair d'un ex-directeur sportif sur le RSC Anderlecht

La perte de deux points à domicile face à Dender laisse le RSC Anderlecht en situation délicate. Arnar Vidarsson, ancien directeur sportif de La Gantoise, a livré un constat clair.

Arnar Vidarsson a été interrogé par le média néerlandophone Sporza au sujet du match de dimanche dernier entre le RSC Anderlecht et Dender. "Anderlecht n'a pas livré un bon match mais il faut tout de même reconnaître qu'ils étaient meilleurs que Dender", déclare-t-il.

Il voit surtout un problème structurel dans la façon dont l'équipe attaque. “Il manque clairement une chose : la capacité à changer leur approche de jeu. Ils n'ont pas beaucoup de variété dans leur jeu", estime l'Islandais, directeur sportif de Gand de 2024 à 2025.

Vidarsson voit peu de danger dans le jeu d'Anderlecht

L'arrivée de Danylo Sikan n'a pas vraiment changé le style de jeu des Mauves. "Ils n'ont pas été capables d'amener ce powerplay si nécessaire dans le dernier quart d'heure", pointe Vidarsson. "Et les longs ballons n'ont que peu d'utilité, car ils ne gagnent pas leurs duels".

Le plus difficile pour le RSCA sera donc de créer des occasions à Sclessin après avoir peiné à s'en procurer contre la lanterne rouge. "C'est le plus difficile dans le football", rappelle Arnar Vidarsson.



"Face à des équipes qui se replient commme Dender, il faut des courses spécifiques et amener des centres nécessaires".