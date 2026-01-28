Malgré l'AC Milan et la Juventus, le Standard fait passer professionnel un grand talent de son académie

Parmi les profils susceptibles d'intégrer l'équipe première du Standard à moyen terme, Tiago De Antoniis suscitait déjà l'intérêt de plusieurs formations italiennes. Il va finalement signer son premier contrat professionnel chez les Rouches.

Présent au sein de l’académie du Standard depuis plusieurs années, Tiago De Antoniis fait partie des profils susceptibles, à moyen terme, de rejoindre les rangs de l’équipe première.

Défenseur central ou milieu défensif de formation, dont le style est décrit comme proche de celui de Rodri, toutes proportions gardées bien entendu, le joueur de 14 ans, qui fêtera ses 15 ans ce samedi, vient d’intégrer l’équipe U16 des Rouches et était sur la feuille de match pour la réception des jeunes Gantois le week-end dernier, donnant même la victoire aux Liégeois dans les dernières minutes (3-2).

Le jeune Tiago De Antoniis va passer professionnel au Standard

Profil très en vue depuis plusieurs années, le Belgo-Italien était déjà suivi par plusieurs grands clubs de la botte, comme l’AC Milan et la Juventus. Au Standard, des négociations concernant son avenir existent depuis plusieurs mois déjà.

Après de longues hésitations, l’étudiant au collège Sainte-Véronique à Liège va, selon nos informations, finalement signer son premier contrat professionnel au Standard, qui l’a convaincu de poursuivre l’aventure.



Un joli coup de la direction des Rouches, qui peine parfois à conserver les meilleurs talents de son académie pour des raisons financières. Plusieurs clubs viennent fréquemment frapper à la porte pour des jeunes talents, dont l’entourage est parfois difficile à convaincre de rester.