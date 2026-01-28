Un départ se précise à Anderlecht : le joueur n'est déjà plus en Belgique

Titulaire dimanche face à Dender, Yasin Özcan n'est déjà plus en Belgique. Le Turc va signer au Besiktas et a été vu à l'aéroport d'Istanbul.

Le titulariser dimanche était étonnant compte tenu de sa situation : Yasin Özcan (20 ans) ne portera en effet plus les couleurs du RSC Anderlecht. Le défenseur turc prêté par Aston Villa fait partie d'un package mis en place par le club anglais dans le cadre du transfert de Tammy Abraham, en provenance de Besiktas.

Peu utilisé par Besnik Hasi depuis son arrivée, Özcan voyait d'un bon oeil ce retour en Turquie, où il a porté les couleurs de Kasimpa à 94 reprises, devenant même international turc en juin dernier. Cette saison, il n'a joué que 10 matchs avec l'équipe A du RSCA, souvent pour quelques minutes à peine.

Yasin Özcan est déjà à Istanbul

Comme le relaie la presse turque, il n'y a plus aucun doute désormais que Özcan quitte Anderlecht puisque le joueur n'est d'ores et déjà plus sur le territoire belge. Il a été vu (et interviewé) à l'aéroport d'Istanbul, et l'officialisation de son départ ne devrait pas tarder. Il ne sera en tout cas pas à Sclessin dimanche.

Beşiktaş'ın yeni transferi Yasin Özcan, İstanbul'da! pic.twitter.com/B4fom2AWYX — Haber Kartalı (@HaberKartali) January 27, 2026

L'arrivée annoncée hier de Moussa Diarra à Anderlecht doit en partie compenser ce départ : comme Özcan, Diarra est un défenseur central gaucher capable, si besoin est, de jouer au back gauche. On sait que Besnik Hasi ne fait que peu confiance à Moussa N'diaye, d'où la titularisation du Turc dimanche.





Même si ce départ n'est pas vraiment un coup dur pour le RSCA (une rupture de prêt était même évoquée il y a quelques semaines), le fait est que le club pourrait obtenir une compensation (logique) de la part d'Aston Villa, puisqu'il était convenu que Yasin Özcan finisse la saison à Bruxelles. Son temps de jeu plus conséquent ces dernières semaines est d'ailleurs un argument à faire valoir auprès du club anglais...