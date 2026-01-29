Coup dur pour Anderlecht : un grand talent de Neerpede quitte le club à seulement 16 ans !

Membre des U18 du Sporting d'Anderlecht, Samory Koné quitte la capitale pour rejoindre l'Ajax Amsterdam, où il a signé un contrat de trois saisons et intégrera d'abord l'équipe U16.

Les clubs belges peinent parfois à conserver leurs meilleurs jeunes joueurs, déjà fortement courtisés dès le plus jeune âge par des projets qui poussent souvent leur entourage à aller rapidement voir ailleurs.

Tous les clubs sont concernés, et le Sporting d’Anderlecht vient d’en faire les frais. En effet, les Mauves perdent officiellement Samory Koné, grand talent de Neerpede âgé de 16 ans depuis hier, qui évoluait avec l’équipe U18 cette saison.

International U16 avec la Belgique, le jeune ailier droit a signé un contrat de trois saisons avec l’Ajax Amsterdam, qui a annoncé son arrivée sur les réseaux sociaux ce jeudi matin.

Le jeune talent Samory Koné quitte Anderlecht pour l’Ajax Amsterdam

"Samory est un ailier explosif et très créatif. Techniquement très doué, il excelle dans les duels. De plus, Samory est issu du centre de formation réputé d’Anderlecht, où il a démontré un potentiel immense. Nous sommes ravis qu’un autre joueur talentueux ait choisi l’Ajax grâce à l’excellent travail de notre département de recrutement, et nous sommes convaincus qu’il continuera à progresser avec nous", a déclaré le directeur sportif Marijn Beuker.

Samory Koné ne côtoiera toutefois pas encore Jorthy Mokio, Mika Godts et Rayane Bounida immédiatement. Il commencera son aventure avec les U16 de l’Ajax Amsterdam, mais devrait rapidement rejoindre l’équipe B, en deuxième division néerlandaise.



