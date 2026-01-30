Thibaut Courtois est furieux : grosse tension dans le vestiaire du Real Madrid

Thibaut Courtois est très énervé, le gardien du Real Madrid était le seul à aller saluer ses supporters après la défaite contre Benfica en Ligue des champions.

Thibaut Courtois a essayé de convaincre ses coéquipiers de le suivre, mais il a vite remarqué que personne ne voulait l'accompagner après la défaite contre Benfica. Le Diable Rouge était le seul à remercier les supporters du Real Madrid qui ont fait le déplacement.

Le Real Madrid a été dominé dans les duels, a manqué de réaction après les pertes de balle et a trop souvent laissé Benfica jouer. Courtois ne l'a pas du tout apprécié et l'a fait comprendre à ses coéquipiers pendant la rencontre.

Courtois a dû affronter seul les supporters en colère

Kylian Mbappé, qui réalise une excellente saison sur le plan statistique, a soutenu le gardien après la rencontre. Il a aussi critiqué le manque d'envie et de régularité du groupe, affirmant qu'une telle prestation est inacceptable pour un club comme le Real Madrid.

Les images de Courtois marchant seul vers le kop des supporters ont envahi les réseaux sociaux. Elles montrent que le courant ne passe plus dans le vestiaire et qu'il n'y a personne d'autre pour assumer ses responsabilités.

Les consultants et les supporters se demandent si ce fossé entre les leaders et le reste du groupe peut être comblé. Le geste de Courtois montre qu'il prend ses responsabilités, mais que ses coéquipiers ne réagissent pas.



