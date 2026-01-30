Un autre départ : un Diable Rouge va s'engager avec un club de Liga

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Après un passage difficile à Naples et au Torino, Cyril Ngonge va tenter de se relancer à l'Espanyol Barcelone en Liga.

Cyril Ngonge avait décroché un beau transfert en janvier 2024 en signant à Naples. Après s'être fait remarquer à l'Hellas Vérone, l'ailier belge avait coûté 20 millions d'euros au club napolitain. Malheureusement, le Diable Rouge jouait très peu et n'a pas convaincu la direction.

Pas fameux au Torino

Même s'il a remporté le titre de champion avec Romelu Lukaku, Ngonge a été prêté au Torino l'été dernier pour retrouver du temps de jeu. Les choses ne se passent pas vraiment comme prévu car il n'a marqué qu'un seul but en 20 matchs de Serie A cette saison. Sa valeur marchande a chuté à 8 millions d'euros.

Ngonge devrait rejoindre un club de Liga

Selon Fabrizio Romano, le Belge devrait s'engager en Espagne cet hiver. L'Espanyol Barcelone a trouvé un accord avec Naples pour le recruter. Un nouveau défi en Liga pour relancer sa carrière.

Le transfert se fera sous la forme d'un prêt avec une option d'achat non obligatoire. Le montant total pourrait atteindre 18 millions d'euros (16 millions + 2 de bonus). L'Espanyol croit beaucoup au potentiel du Belge.

🚨🔵⚪️ Espanyol agree loan deal to sign Cyril Ngonge from Napoli.



Deal includes a buy option clause not mandatory worth €16m plus €2m add-ons. pic.twitter.com/MvpdsmhwV2



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2026

Ngonge va découvrir un nouveau championnat après ses expériences à Naples et au Torino. L'ailier est sous contrat jusqu'en juin 2028. Si l'Espanyol est satisfait, il devrait quitter Naples après deux ans.