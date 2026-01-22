Non, ce Diable Rouge ne quittera pas son club lors du mercato hivernal

Une rumeur envoyait Arne Engels vers l'Allemagne. Mais le milieu de terrain du Celtic Glasgow a affirmé qu'il resterait où il est.

Arne Engels (22 ans) est très demandé. Arrivé en 2024 au Celtic Glasgow contre 13 millions d'euros, le milieu de terrain belge y a confirmé les belles dispositions entrevues à Augsbourg et dispute une excellente saison à titre individuel, avec 4 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues.

De quoi attirer les regards : selon Sky Germany, le RB Leipzig suivrait en effet de près le Belge et aurait contacté le Celtic Glasgow en vue d'un éventuel transfert. Le club de la capitale écossaise recevrait "beaucoup d'intérêt" pour Engels, qui est sous contrat jusqu'en 2028.

Engels restera au Celtic

Mais c'est désormais Sky Sports - l'édition anglaise - qui l'affirme : Arne Engels, courtisé, aurait fait savoir son envie de rester en Écosse jusqu'en fin de saison au moins. Il serait très heureux sous les ordres de Martin O'Neill, son entraîneur.

Engels avait été sélectionné par Domenico Tedesco alors qu'il évoluait encore à Augsbourg, avant de faire ses débuts en septembre 2024 pour les Diables Rouges en Nations League. Il terminera même la campagne en tant que titulaire.



Depuis l'arrivée de Rudi Garcia, cependant, Arne Engels n'a plus été appelé, victime d'une concurrence rude au milieu de terrain et de la saison compliquée du Celtic Glasgow.