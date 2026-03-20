OHL espère encore toucher le jackpot avec un joueur l'été prochain

Fin janvier de l'année dernière, OHL a recruté Roggerio Nyakossi. Un an et demi plus tard, il pourrait rapporter gros aux Louvanistes.

Nyakossi bientôt sur le départ à OHL ?

Le défenseur de 22 ans est considéré à Louvain comme le nouveau Banzuzi. Ce dernier avait quitté OHL pour le RB Leipzig, un transfert qui avait rapporté pas moins de 16 millions d'euros au club - un montant record.

Avec Nyakossi aussi, OHL espère encaisser une jolie somme. Le Suisse est encore sous contrat jusqu'à la mi-2027, ce qui signifie qu'un départ l'été prochain est presque assuré.

Sa valeur marchande est actuellement estimée à 2,5 millions d'euros, un contraste frappant avec les 800.000 euros auxquels il était évalué il y a un an. Et un départ cet été pourrait rapporter bien davantage.

Marseille dispose d'une clause de rachat

Liverpool est en effet sur le coup, selon le Nieuwsblad, mais le défenseur d'OHL n'a rien laissé filtrer ce jeudi en conférence de presse. “Ça fait évidemment toujours plaisir quand des équipes de ce calibre s'intéressent à vous”, a-t-il évacué. "Mais je suis concentré sur la saison en cours".



À noter toutefois que Marseille, l'ancien club du Suisse, a fait inclure une clause de rachat lors de sa vente en janvier 2025, même si le montant de celle-ci n'est pas connu. Il est probable que cette somme soit plus basse que ce que devrait dépenser Liverpool : OHL espère donc que l'OM ne l'activera pas...