"C'est vraiment un exploit" : Hein Vanhaezebrouck impressionné par Malines

Malines disputera les Champions' Play-offs, et Fred Vanderbiest n'y est pas étranger. Le coach impressionne de plus en plus, au point d'avoir également séduit Hein Vanhaezebrouck.

Hein Vanhaezebrouck s’est montré très élogieux envers Fred Vanderbiest et le KV Malines : "Je trouve que c’est quand même un petit exploit d’avoir atteint le top 6. Vanderbiest est assez grand pour reconnaître que c’est un hold-up quand ils gagnent un match sans le mériter.

On s’est déjà frottés l’un à l’autre, mais je m’entends bien avec lui. Je suis super content pour eux, je trouve que c’est vraiment un exploit. Quand on regarde les chiffres, ils devraient être nettement plus bas au classement", a poursuivi l’ancien entraîneur au micro de Sporza.

Le KV Malines a donc fait mieux que prévu : "Ils ont mieux presté qu’attendu. C’est une qualité. Le staff y est pour beaucoup dans la manière de gérer le groupe, mais il y a aussi énormément de qualité individuelle."

Des choix difficiles

Cela passe aussi par des choix difficiles pour préserver la force du noyau : "Ils ont osé envoyer De Wolf sur le banc après quelques matchs et choisir Nacho Miras, qui est un très bon gardien.

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Derrière, c’est beaucoup plus solide et ils ont beaucoup de qualités sur les flancs, avec une grosse concurrence", a conclu Hein Vanhaezebrouck.