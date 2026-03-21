"Tout le monde s'en fiche" : Ivan Leko est très clair avant la fin de la phase classique

Ce dimanche se disputera la toute dernière journée de la phase classique de Jupiler Pro League. Le Club de Bruges affronte le KV Malines, qu'il retrouvera ensuite en Playoffs - la seule phase qui a de l'importance, rappelle Ivan Leko.

Ivan Leko très content pour le KV Malines

Ivan Leko s'est exprimé ce vendredi en conférence de presse en amont d’un match très intéressant contre le KV Malines, une équipe qui a validé le week-end passé son ticket pour les PO1. Et le coach croate en est très heureux.

“Honnêtement: c’est entièrement mérité pour Malines. C’est un club qui respire le football, avec des supporters fantastiques. Et j’ai suivi ma formation UEFA avec Fred Vanderbiest”, dit-il dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Leko a un objectif clair pour cette 30e journée. “Nous voulons absolument montrer une dernière fois notre vrai niveau”, dit-il sans détour. Pas nécessairement pour finir la phase classique le plus haut possible au classement, cependant.

La phase classique ? "Tout le monde s'en fiche", estime Leko

"Tout le monde sait que tout tourne autour des Playoffs. Soyons honnêtes: la phase classique? Tout le monde s'en fiche. Que vous finissiez premier, ou quatrième avec dix points de retard: ça ne change rien”, a-t-il lancé. On se rappelle que Bruges avait réussi la plus grosse remontée de l'histoire des Playoffs il y a deux ans.



"Nous avons en effet énormément d'expérience dans ce format", se réjouit Ivan Leko. C'est certainement ce qui fera du FC Bruges le favori au coup d'envoi des Playoffs...