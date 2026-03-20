Matthieu Epolo de retour dans les buts, et le reste du point infirmerie du Standard avant Westerlo

Matthieu Epolo reprendra sa place dans les buts du Standard pour la réception de Westerlo. C'est le principal enseignement du point "infirmerie" de Vincent Euvrard, qui a confirmé trois forfaits, mais n'a mentionné aucune rechute.

Sauf via un miracle dont il vaut mieux ne pas parler pour ne pas s'épuiser du temps, le Standard disputera les Europe Play-Offs. Avant ça, les Rouches en auront un préambule ce dimanche à Sclessin, face à Westerlo. Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard, pour l'une des rares fois de la saison, aura un noyau intact par rapport au week-end dernier.

"Tous les joueurs qui étaient disponibles à l'Antwerp le sont toujours", a-t-il confirmé en conférence de presse ce vendredi. "Nous avons trois absents : Steeven Assengue, Mohamed El Hankouri et Marlon Fossey." Pour le capitaine américain, c'est le début des Play-Offs qui est visé pour un retour. "Le premier ou le deuxième match, c'est envisageable."

Sélectionné en septembre 2024 et en mars 2025 avec l'équipe nationale américaine, le latéral droit des Rouches espérait faire partie des plans de son sélectionneur, Mauricio Pochettino, en vue de la Coupe du monde. Ce ne sera plus que probablement pas le cas pour Marlon Fossey, qui doit être déçu, mais qui ne semble pas affecté outre mesure, selon Euvrard.

"Il était dans une très bonne forme avant sa blessure à Beveren ainsi qu'à son retour. C'est dommage pour lui, car avec ces deux blessures, la probabilité qu'il y soit diminue. C'est un super professionnel, qui fait ce qu'il peut pour revenir au plus vite et nous aider dans les Europe Play-Offs, mais aussi pour la suite de sa carrière."

Matthieu Epolo de retour dans les cages contre Westerlo

Au rayon des nouvelles importantes, Matthieu Epolo est désormais suffisamment apte à commencer et reprendra sa place dans les cages. "On n'est jamais au top une ou deux semaines après un retour, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas atteindre un très bon niveau."





"C'était trop juste pour lui la semaine dernière, il sentait aussi qu'il n'était pas dans le rythme. Mais quand tout le monde est disponible, je me réfère à la hiérarchie du début de saison, et Matthieu est notre numéro 1."

Casper Nielsen et Teddy Teuma, eux aussi de retour de blessure, ont également bien digéré les derniers jours et sont prêts à enchaîner. "Ça prend du temps, pour l'un un peu plus que pour l'autre, de retrouver du rythme et ils ne sont pas encore aptes à jouer 90 minutes, mais on espère qu'ils pourront contribuer à aider l'équipe", a glissé Vincent Euvrard.