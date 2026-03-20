Thorgan Hazard n'est pas de retour en sélection : "Rien à voir avec son interview"

Thorgan Hazard n'a finalement pas fait son retour chez les Diables Rouges, plus de trois ans après sa dernière sélection. Rudi Garcia s'est exprimé sur son cas.

Ces dernières semaines, Thorgan Hazard était en grande forme, au point où son nom revenait parmi les éventuelles surprises de la sélection de Rudi Garcia. Selon certaines sources, le frère d'Eden, 47 fois Diable Rouge, était même dans la présélection du coach fédéral.

Mais ce vendredi à Tubize, pas trace de Hazard dans les 28 noms révélés par Garcia. Pas vraiment une surprise au vu de la concurrence. D'autant que récemment, l'Anderlechtois reconnaissait en interview que si c'était pour "faire le nombre", il préférait rester à la maison.

"Je n’ai jamais été certain de commencer le match lorsque j’étais appelé en sélection, il faut se battre pour être sur le terrain, mais je ne vais pas venir pour rester dans le vestiaire. Et puis, si je ne suis pas appelé, ça ne sera pas un drame," avait déclaré Hazard au micro de RTL Sports.

Rudi Garcia ne ferme pas la porte à Thorgan Hazard

Ce n'est cependant pas cette interview qui a influencé Rudi Garcia. "Ca n'a rien à voir. On connaît ses qualités et sa carrière. Il est plutôt bien en ce moment, permet à Anderlecht de probablement jouer les Playoffs", commence le sélectionneur.

"Mais j'ai déjà dit qu'il y avait deux éléments à prendre en compte : je privilégie le groupe qui a participé aux qualifications, et dont nous sommes contents, et la possibilité de voir de nouveaux jeunes joueurs", ajoute Garcia. "Thorgan n'entre dans aucune de ces deux cases. Aux joueurs qui ne sont pas présents dans cette liste, je dis : continuez de briller en club, car mars n'est pas juin, et on verra la liste définitive".



Lire aussi… Nathan De Cat est bel et bien Diable Rouge : Rudi Garcia explique sa sélection ›

Le staff des Diables Rouges privilégie en effet les jeunes afin de découvrir de nouvelles options. "On veut se donner le plus d'informations possibles afin de faire la sélection de juin au mieux", conclut Rudi Garcia. Mais il faudra probablement un sacré concours de circonstances pour que Thorgan Hazard redevienne Diable Rouge.