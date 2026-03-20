Retraité depuis 2025, Lior Refaelov relève un nouveau défi hors des terrains

En fin de saison passée, Lior Refaelov mettait un terme à sa riche carrière après une ultime pige en Israël. Devenu recruteur pour le Maccabi Haïfa, il prend désormais du galon.

Au terme de la saison 2024-2025, Lior Refaelov, âgé de 39 ans, prenait sa retraite après une dernière pige au Maccabi Haïfa. Dans la foulée, le Soulier d'Or 2020, champion de Belgique avec le Club de Bruges et vainqueur de la Coupe de Belgique avec l'Antwerp, se reconvertissait.

Refaelov était en effet depuis devenu le responsable du recrutement du Maccabi Haïfa, un poste qu'il occupait depuis l'été passé et qu'il va quitter à partir de l'été prochain. Il restera cependant au club.

Nouveau rôle pour Lior Refaelov

Le Maccabi Haïfa a en effet annoncé via ses canaux officiels que Lior Refaelov deviendrait dès l'été 2026 le directeur sportif du club.

International israélien à 40 reprises, Lior Refaelov a entamé et terminé sa carrière au Maccabi Haïfa, pour lequel il a disputé un total de 248 matchs toutes compétitions confondues. Il est arrivé en Belgique en 2011 au Club de Bruges et y a joué jusqu'en 2018 avant de rejoindre l'Antwerp.





En 2021, il quitte le Great Old pour le RSC Anderlecht. Dans tous les clubs où il sera passé en Belgique, Refaelov aura réussi à se faire apprécier et à s'imposer par son style élégant et ses statistiques flatteuses.