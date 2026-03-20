Pas de Diable Rouge chez les leaders du championnat : logique ou pas ?

David Hubert ne s'en cache pas : il est un peu déçu qu'aucun Unioniste n'ait été repris par Rudi Garcia.

C'est tout le paradoxe de la dernière sélection de Rudi Garcia : si elle compte trois joueurs du Club de Bruges (Brandon Mechele, Joaquin Seys et Hans Vanaken) et un joueur du RSC Anderlecht (Nathan De Cat), pas trace d'un seul joueur de l'Union Saint-Gilloise, pourtant leader de la Pro League (et même 19 points devant Anderlecht, qui compte donc un Diable Rouge dans ses rangs).

David Hubert reste cependant lucide dans son analyse de la chose, dans des propos relayés par La Dernière Heure : "Aucun des joueurs repris par Rudi Garcia ne mérite pas d'être. Et nous n'avons pas beaucoup de Belges dans notre noyau", reconnaît-il. "Mais oui, je trouve ça dommage".

Kamiel Van de Perre aurait-il dû être repris ?

Reste à savoir quels Belges titulaires avec l'USG auraient pu postuler à une sélection. Hubert en a un en tête : "Kamiel Van de Perre a été champion la saison passée et a encore haussé son niveau cette saison", estime le coach unioniste. "Il confirme et a réalisé des tops matchs en Champions League, il est constant. Je trouve dommage qu'il ne soit pas repris".

La concurrence dans l'entrejeu a eu raison de cet espoir : Rudi Garcia a en effet privilégié les joueurs ayant déjà participé à la campagne de qualifications... et un prodige, en la personne de Nathan De Cat. L'ex-Unioniste Charles Vanhoutte, au profil proche de Van de Perre, en fait aussi les frais.



On pense également à des garçons comme Mandela Keita ou Romeo Lavia, eux aussi laissés de côté par Garcia alors qu'ils évoluent à un très haut niveau en club et ce au sein du top européen. Qui sait, l'heure de Van de Perre viendra peut-être... mais il faudra probablement de nombreuses blessures pour y croire.