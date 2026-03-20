La sanction alternative insolite infligée à l'ex-Rouche Jean-Luc Dompé par son club

Jean-Luc Dompé a une fois de plus été arrêté en état d'ébriété au volant en début d'année. L'ailier passé par le Standard, Zulte Waregem et La Gantoise a été puni par son club.

Jean-Luc Dompé (30 ans) s'est encore fait remarquer fin janvier dernier : l'ailier français a été contrôlé positif lors d'un test d'alcoolémie au volant de son véhicule (certains médias allemands parlent de 1,4g/l). Il a ensuite... quitté le commissariat en scooter électrique, ce qui lui avait valu une nouvelle interpellation.

Dompé, à la suite de ces faits, avait été suspendu pour 2 matchs et avait reçu une amende de 100.000 euros de la part de son club, le Hambourg SV. Le Français n'en était pas à son coup d'essai. En 2023, déjà, il était impliqué dans un grave accident de voiture dans le centre de Hambourg, ayant perdu le contrôle de sa voiture.

Quelle sanction pour Jean-Luc Dompé ?

Dompé avait alors reçu une lourde amende de la part de son club mais avait rapidement été autorisé à reprendre l'entraînement. Cette fois, en plus de sa suspension et d'une amende, le joueur a été condamné à une sanction "alternative" de la part de son club.

Jean-Luc Dompé va en effet devoir faire de la prévention : il a été contraint par le HSV à acheter 10.000 gilets fluo de sécurité et à participer à leur distribution aux écoles et aux crèches locales dans le cadre d'une action pour la sécurité routière.



Jean-Luc Dompé a évolué en Jupiler Pro League de 2015 à 2022, portant les couleurs de Saint-Trond, du Standard, de l'AS Eupen, de La Gantoise ou encore de Zulte Waregem. Il a signé à Hambourg en 2022 et s'est imposé comme un joueur important du club allemand.