Sélectionné... au dépit de l'Union belge ? Le casse-tête de Rudi Garcia avec Mika Godts

Le nom de Mika Godts pourrait être prononcé pour la première fois dans la sélection de Rudi Garcia, ce vendredi. Le jeune ailier de l'Ajax profiterait des quelques blessures à son poste, même si l'Union belge aurait d'abord aimé le voir à l'œuvre avec les Espoirs.

Ces derniers mois, Mika Godts a créé pas mal de questionnements au sein de l'Union belge. Malgré des convocations répétées, il n'a jamais évolué avec les Espoirs de l'équipe nationale, au grand dam du sélectionneur Gill Swerts, qui avait pourtant insisté sur le fait que la porte était grande ouverte, mais seulement pour des joueurs affichant la bonne attitude.

Ce n'était donc pas vraiment le cas de l'ailier gauche de 20 ans, qui n'a jamais honoré les convocations de la Fédération, toujours blessé ou pas en assez bonne forme pour venir aider les Diablotins lorsque l'occasion se présentait, lui qui préférait se concentrer sur ses obligations avec le club ajacide.

Son talent reste incontestable, en témoignent ses chiffres depuis le début de la saison : 14 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues. L'ancien talent du Sporting d'Anderlecht et du Racing Genk est devenu l'un des meilleurs joueurs du championnat néerlandais.

Mika Godts sélectionné par Rudi Garcia… au dépit de l'Union belge ?

Récemment, les choix de Mika Godts se sont donc heurtés à ceux de Vincent Mannaert, qui met l'accent depuis son arrivée sur l'engagement des joueurs envers les équipes nationales. Et à Tubize, l'idée s'est répandue que Godts devait d'abord faire ses preuves avec les Espoirs avant d'être sélectionné avec les A, peu importe son statut qui est en train de changer.



Mais suite aux blessures de Malick Fofana et Diego Moreira, entre autres, Rudi Garcia semble désormais disposé à sélectionner Mika Godts, qui devient la meilleure option sur le plan sportif. Ses performances à l'Ajax ont fait pencher la balance et l'ont rendu éligible pour les matchs face au Mexique et aux États-Unis, au dépit, peut-on presque écrire, de l'Union belge.