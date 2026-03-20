De bonnes nouvelles (aussi pour Rudi Garcia) concernant Hans Vanaken

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Ivan Leko a tenu sa conférence de presse en amont de KV Malines - Club de Bruges. Un match pour lequel il devrait bien pouvoir compter sur Hans Vanaken, déjà de retour à l'entraînement.

Hans Vanaken fera-t-il son retour sur les terrains ce week-end ? Selon Ivan Leko, c'est bien possible. L'entraîneur du Club de Bruges était pourtant assez pessimiste le week-end passé, après la sortie sur blessure de son capitaine à la pause du match face à Westerlo.

"Ca va déjà beaucoup mieux pour lui", se réjouit Leko dans des propos relayés par le Nieuwsblad. "Bien mieux que ce que l'on prévoyait initialement. Pour le moment, il suit un programme individuel avec le staff médical", continue le coach croate.

"Nous espérons pouvoir compter sur lui dimanche, car Hans est très important pour nous. Il nous reste deux jours pour prendre une décision", conclut Leko. Cette saison, Hans Vanaken n'a presque rien raté, toutes compétitions confondues : ce n'était que la deuxième fois le week-end passé qu'il quittait le terrain.

Vanaken sera avec les Diables Rouges

Cette nouvelle fera également plaisir à Rudi Garcia, qui a repris le Brugeois parmi les 28 joueurs devant se rendre en stage aux USA, mais restait prudent à son sujet. "Nous verrons déjà s'il joue contre Malines ce week-end", déclarait le sélectionneur en conférence de presse.


"Il est blessé à la hanche, et le but est que nos joueurs puissent jouer à leur retour de sélection aussi. C'est le plus important. Si Hans n'est pas là, nous ferons une adaptation en mettant De Bruyne plus haut," pointait notamment Rudi Garcia, laissant clairement entendre que si Hans Vanaken n'était pas pleinement remis, il n'irait pas avec le groupe aux USA.

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