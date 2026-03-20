L'Italie veut éviter le ridicule : voici les 28 joueurs qui doivent qualifier la Squadra pour le Mondial

L'Italie veut éviter le ridicule : voici les 28 joueurs qui doivent qualifier la Squadra pour le Mondial
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Et si la Squadra Azzurra manquait une... troisième Coupe du Monde consécutive ? Le scénario est cauchemardesque, mais l'Italie est loin d'être qualifiée pour le Mondial.

Pour la majorité des nations, cette trêve internationale de mars est l'occasion des derniers réglages avant la Coupe du Monde 2026, de matchs de gala, voire d'un premier déplacement sur le sol qui accueillera la compétition en juin prochain.

Mais certaines sélections doivent encore valider leur billet pour la grande fête du football mondial. C'est le cas de l'Italie qui, après avoir manqué les Coupes du Monde 2018 et 2022, pourrait vivre un véritable cauchemar et manquer un troisième Mondial d'affilée.

L'Italie se qualifiera-t-elle pour la Coupe du Monde 2026 ? 

L'Italie a en effet raté la qualification directe pour la Coupe du Monde 2026, et devra passer par les barrages intercontinentaux pour intégrer le groupe B, celui du Canada, du Qatar et de la Suisse. Première étape : les demi-finales, face à l'Irlande du Nord, le 26 mars à Bergame.

Si elle se qualifie, la Squadra Azzurra défiera ensuite le vainqueur de l'autre demi-finale opposant la Bosnie-Herzégovine au Pays de Galles. Ce sera alors à l'extérieur. Pour ces barrages, Gennaro Gattuso a dévoilé une sélection de 28 joueurs : 

Gardiens: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City/ENG), Alex Meret (Napoli)

Défenseurs: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal/ENG), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC/FRA), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli)

Milieux: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle/ENG)

Attaquants: Federico Chiesa (Liverpool/ENG), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah/KSA), Gianluca Scamacca (Atalanta)

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