Un revenant à Anderlecht ? "S'il s'entraîne avec nous, c'est qu'il peut jouer"

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Il y aura beaucoup d'absents ce week-end à Anderlecht, notamment dans l'entrejeu. Résultat : on pourrait bien voir jouer un certain Mats Rits.

Il y aura des absents, et non des moindres, dans l'entrejeu du RSC Anderlecht ce dimanche. En plus de Nathan Saliba, suspendu pour abus de cartons jaunes (il manquera également l'entame des Playoffs), Enric Llansana manquera à l'appel pour une petite blessure.

Jérémy Taravel manque donc de solutions au poste de n°6. "Nathan De Cat peut redescendre d'un cran, Mario Stroeykens et Yari Verschaeren sont des options dans l'entrejeu et même Anas Tajaouart, qui est performant avec les U23, peut jouer", énumère le coach des Mauves en conférence de presse.

Mats Rits de retour ce week-end face au Cercle de Bruges ? 

Mais celui qui pourrait bien en profiter pour revenir du diable vauvert, c'est un certain Mats Rits. Longtemps écarté du noyau A et même des U23, il a été titularisé deux fois en janvier, et était sur le banc contre Bruges le 8 mars dernier. 

Les dernières minutes de Rits avec l'équipe A du RSCA datent du 18 mai 2025, lors de l'avant-dernière journée de Playoffs. S'il quittera Anderlecht l'été prochain (libre), il pourrait donc rendre quelques services avant la fin. "Si un joueur s'entraîne avec nous, c'est qu'il peut jouer", pointe Taravel.


"Il mérite de s'entraîner avec nous, il n'est pas là à cause des suspensions. Mats amène de la qualité au noyau", assure l'entraîneur anderlechtois. "Tout le monde est sélectionnable et lui aussi". Une souplesse dont aimerait profiter, à terme, Alexis Flips. 

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