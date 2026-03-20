Quel n°1 en l'absence de Thibaut Courtois ? Garcia répond et explique pourquoi il n'a pris que trois gardiens

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Photo: © photonews
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Thibaut Courtois n'est pas là pour la trêve internationale de mars. Une absence qui n'a pas été compensée par Rudi Garcia.

C'est peut-être bien la première fois depuis longtemps, si pas depuis l'arrivée de Roberto Martinez à la tête des Diables Rouges en 2016, que la sélection ne comporte que trois gardiens au lieu de quatre - cette habitude si critiquée par le public et à laquelle Rudi Garcia ne déroge habituellement pas non plus.

Mais suite à l'absence de dernière minute de Thibaut Courtois, blessé lors du match de Champions League face à Manchester City, le sélectionneur a décidé de ne pas compléter le groupe avec un quatrième gardien. 

Senne Lammens, Matz Sels et Maarten Vandevoordt sont donc les gardiens repris par Garcia. Le quatrième aurait en théorie dû être Mike Penders. "Le forfait de Courtois est dommage mais c'est comme ça, il en aura pour 4 à 6 semaines, apparemment", regrette Rudi Garcia.

Senne Lammens n°1 des Diables Rouges ? 

"Nous avons décidé de rester avec trois gardiens pour la simple et bonne raison que nous avons voulu laisser Penders avec les Espoirs pour leur important match à domicile face à l'Autriche (nda : le 27/03 à Louvain)", explique-t-il ensuite. "Je connais bien Mike, il est déjà venu chez nous et est l'un des gardiens belges les plus en forme avec Senne Lammens". 

Cette forme de Lammens, certainement le meilleur gardien belge du moment derrière Courtois, pourrait bien en faire le titulaire en l'absence du portier madrilène. "Nous verrons bien. Bien sûr, dans le cas où je veux mettre en place des innovations tactiques, ça aurait été mieux de pouvoir le faire avec mon gardien n°1 entre les perches, mais c'est la vie. Il vaut mieux maintenant qu'en juin". 

Aucun indice ne sera donné plus avant par Garcia sur le gardien qui défendra les buts belges face aux USA et au Mexique. Si la logique veut que Lammens débute, le sélectionneur pourrait également varier d'un match à l'autre. 

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