Allemagne, Espagne ? Non : Dennis Ayensa appelé pour la première fois... par un futur adversaire des Diables

Dennis Ayensa va devenir international... mais d'une sélection assez surprenante. L'attaquant du Standard a été appelé par l'Iran !

Dennis Eckert Ayensa est né à Bonn, en Allemagne : il a d'ailleurs déjà été appelé en équipe nationale d'Allemagne U19, en 2015. Il compte également des origines espagnoles et tient d'ailleurs à ce qu'on l'appelle Dennis Ayensa, laissant de côté le nom Eckert, lié à une partie de sa famille avec laquelle il n'a plus aucun contact.

Mais Ayensa a également une autre origine, plus étonnante : il peut en effet représenter l'équipe nationale... d'Iran. Et il a répondu favorablement à une convocation de la fédération iranienne pour les matchs amicaux à venir.

Dennis Ayensa affrontera-t-il la Belgique ?

"Eckert a été invité au camp d'entraînement et, après avoir obtenu les autorisations nécessaires auprès de la FIFA, il aura la possibilité de jouer sous le maillot de l'équipe nationale iranienne", nous apprend la fédération iranienne de football.

Le timing de cette convocation est bien sûr particulier : l'Iran est actuellement en guerre suite à une attaque israélo-américaine sur son territoire, et la participation de la Team Melli à la Coupe du Monde 2026 est plus que compromise.



Durant la trêve internationale à venir, l'Iran est censé se rendre en Turquie pour y affronter le Nigeria et le Costa Rica. On ignore ce qu'il en sera ensuite mais si l'Iran devait se rendre au Mondial, Dennis Ayensa pourrait bien affronter la Belgique lors de la phase de poules.