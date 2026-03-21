La Gantoise joue gros... "On a préparé ce match comme les deux précédents"

La Gantoise joue gros ce dimanche soir sur la pelouse de Dender. Une victoire suffira pour décrocher un ticket pour les Champions' Play-offs. Dans le cas contraire, ce sont peut-être les redoutés Europe Play-offs qui attendent les Buffalos. Rik De Mil s'est exprimé en conférence de presse.

Reste à voir si le match contre Dender sera vraiment le match de l’année pour La Gantoise. Tout dépendra de ce qu’il se passera ensuite en playoffs et de la possibilité ou non d’aller chercher un ticket européen, que ce soit via les Champions’ Play-offs ou via les Europe Play-offs.

Mais une chose est sûre : la pression est bien présente avant cette rencontre. Rik De Mil l’a rappelé, c’était déjà le cas contre Zulte Waregem et Malines. Tout le monde sait donc ce qui est en jeu face à Dender, avec l’objectif d’éviter un nouveau faux pas comme celui vécu il y a quelques années contre Ostende.

Le coach de La Gantoise a expliqué avoir préparé ce match comme les deux précédents : "On a préparé ce match comme les deux précédents. À ce moment-là aussi, c’était déjà un match qu’on devait gagner.

Mathématiquement, on restait de toute façon dans la course, mais on savait que les matchs contre Malines et Zulte Waregem étaient déjà des rendez-vous à ne pas manquer. Il y avait beaucoup de pression, mais on essaie de construire la concentration progressivement."

Des nouvelles rassurantes



Rik De Mil a aussi donné des nouvelles rassurantes concernant son noyau : "La plupart des joueurs sont en forme. La bonne nouvelle, c’est que Delorge est de nouveau apte à jouer, même s’il ne sera pas encore prêt pour le noyau A ce week-end. Goore a également progressé. Pour Paskotsi, c’est plus irrégulier, mais je pense qu’il ne sera pas prêt pour dimanche."