"T'as l'âge pour aller aux USA sans tes parents ?" : quand Nathan De Cat apprend sa sélection

Nathan De Cat a appris sa sélection pour les matchs amicaux face aux USA et au Mexique ce vendredi. Le RSC Anderlecht a partagé des images des coulisses de l'annonce.

Le RSC Anderlecht a encore pu avec fierté rappeler que de nombreux Diables Rouges étaient "made in Neerpede" dans la sélection dévoilée par Rudi Garcia. En réalité, les trois nouveaux venus, Mika Godts, Lucas Stassin et Nathan De Cat, ont été au moins en partie formés à Neerpede, et De Cat évolue bien sûr toujours au Sporting.

Le RSCA a donc publié une petite vidéo montrant le néo-Diable et quelques coéquipiers suivre en direct la conférence de presse de Rudi Garcia. "Quoi, tu vas être pris ?", demande Jérémy Taravel, le coach des Mauve & Blanc, à un Nathan De Cat nonchalant : "On verra bien", lui répond ce dernier. "Je ne suis pas stressé".

Nathan De Cat à la fête

Dans la foulée - alphabétique, comme d'habitude - du nom de Kevin De Bruyne, c'est bien le nom de Nathan De Cat qui sera alors prononcé par le sélectionneur. Sous les applaudissements des Mauves, l'un d'entre eux plaisantant : "Tu as le droit d'aller aux USA sans tes parents ?".

Durant sa conférence de presse, Rudi Garcia expliquera ensuite les raisons l'ayant poussé à sélectionner Nathan De Cat malgré son jeune âge. "Il remplit toutes les conditions", estime notamment le coach fédéral.

Parmi les joueurs formés à Neerpede, on retrouve également Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Jérémy Doku, Alexis Saelemaekers ou encore Zeno Debast.



