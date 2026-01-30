Officiel : Nathan De Medina (ex-Anderlecht, Mouscron) fait son grand retour en Belgique

Formé à Anderlecht entre 2004 et 2016, Nathan De Medina a trouvé un nouveau club en Belgique. Le défenseur central s'est engagé avec l'Olympic Charleroi, actuel lanterne rouge de la Challenger Pro League. Thomas Ephestion, passé notamment par le RWDM et Westerlo, rejoint lui aussi les Dogues.

Après douze années passées au centre de formation, Nathan De Medina quittait une première fois le Sporting d’Anderlecht en 2016 pour rejoindre Louvain en prêt. Une saison plus tard, il prenait la direction de Mouscron, où il évoluera durant trois saisons jusqu’à la faillite du club.

Le défenseur central a ensuite tenté l’aventure allemande, du côté de l’Arminia Bielefeld puis de l’Eintracht Braunschweig, avant de s’engager avec le Partizan Belgrade. Arrivé en fin de contrat au terme de la saison dernière, il s’est retrouvé libre de tout engagement.

Fort de 140 rencontres disputées dans le monde professionnel (dont près de 45 en Jupiler Pro League et une quarantaine en Bundesliga), le joueur de 28 ans est resté six mois sans club, à la recherche d’un nouveau défi.

Nathan De Medina signe à l'Olympic Charleroi

Il l’a finalement trouvé en ce mois de janvier. L’information est officielle : Nathan De Medina s’est engagé avec l’Olympic Charleroi, dont l’interdiction de recrutement a été levée ce vendredi.

En test depuis plusieurs semaines chez les Dogues, le défenseur devrait déjà figurer dans le groupe pour la réception des Francs Borains ce week-end. Un joli coup pour le club carolo, actuel maillon faible de la D1B, qui n’a visiblement pas encore dit son dernier mot dans la course au maintien.





D'autant que dans la soirée, l'Olympic a aussi annoncé l'arrivée de Thomas Ephestion, milieu défensif martiniquais de 30 ans qui a notamment porté les couleurs du RWDM et de Westerlo. Il évoluait à Saint-Priest, en National 2 (D4) française. Plus tôt dans la journée, l'Olympic a aussi annoncé l'arrivée du défenseur Mike Bettinger, passé par l'académie du Standard.