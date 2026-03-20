"On n'est pas moins forts qu'eux" : Genk retient le positif malgré sa grande déception à Fribourg

"On n'est pas moins forts qu'eux" : Genk retient le positif malgré sa grande déception à Fribourg
Photo: © photonews

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Sèchement battu à Fribourg et éliminé de l'Europa League aux portes des quarts de finale, le Racing Genk retient le positif. Les Limbourgeois ne se sont pas sentis inférieurs aux Allemands, ce qui peut être de bon augure pour la fin de saison.

C'est avec déception et malgré sa victoire au match aller que le Racing Genk a quitté la scène européenne avec une lourde défaite à Fribourg, ce jeudi soir en 1/8es de finale de l'Europa League (5-1). En zone mixte, c'est un Daan Heymans logiquement déçu qui s'est exprimé au micro de nos confrères de la RTBF.

"Les vingt premières minutes, on n'était pas assez bons dans les duels. On savait qu'ici, Fribourg allait nous presser. Et après 20 minutes, c'était déjà 2-0. En fin de première période, on a vraiment bien joué, on a marqué le 2-1 et on est rentrés à la pause avec un sentiment positif", lançait le médian offensif, d'autant plus déçu donc de la tournure des événements.

"Malheureusement, on commence la deuxième mi-temps comme la première. Après 20 minutes, c'est 3-1 ou 4-1, et je pense que ça a un peu lâché dans la tête. Il ne faut pas oublier que notre campagne européenne a été longue, on peut en être fiers. Mais c'est dans les jambes, dans la tête. Et après un tel parcours, venir ici avec un 0-1 et être mené 3-1 après 50 minutes, c'est très dur. On n'était pas assez forts mentalement pour revenir."

Daan Heymans voit du positif malgré la lourde défaite de Genk

Il reste du positif pour Genk, dont le fait que le score semble un peu forcé pour Fribourg, qui s'est montré particulièrement efficace. Quoi qu'il en soit, Genk va devoir se concentrer sur la 30e journée de Pro League, car les Limbourgeois pourraient tout perdre en une semaine.

Lire aussi… 🎥 "La faute de trop" : le but vidéogag qui a précipité l'élimination de Genk
"Même à 5-1, on avait le sentiment qu'on aurait pu se qualifier. Fribourg a été très efficace, notamment en contre-attaque où on n'était pas assez prêts. En première période, on a eu les occasions pour faire 2-2, et en deuxième mi-temps, on n'a pas été assez forts dans les duels. La leçon, c'est qu'il y avait moyen et qu'on n'est pas moins forts qu'eux, même s'ils ont été très efficaces", a conclu Daan Heymans.

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