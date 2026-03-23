🎥 Charleroi impuissant : le but de René Mitongo qui vaut de l'or pour le SL 16 dans la course au maintien

Le SL 16 s'est donné de l'air en bas de tableau de D1 ACFF. René Mitongo a fait la différence contre les U23 du Sporting Charleroi.

Outre la défaite du Crossing Schaerbeek contre les U23 de l'Union Saint-Gilloise, le SL 16 voulait profiter de du revers de l'Union Namur. Cette dernière est revenue deux fois au score contre Stockay. Mais les Liégeois ont fini par faire la différence via Maxime Cavelier dans la dernière demi-heure pour s'imposer 2-3.

Les jeunes du Standard avaient donc un joli coup à jouer contre leurs homologues carolos. Message reçu cinq sur cinq avec une victoire 1-0 dans ce choc wallon à la sauce U23.

Le SL 16 de plus en plus proche du maintien

C'est un but de René Mitongo qui a fait la différence. L'attaquant de 18 ans a fait parler sa puissance pour profiter de l'intervention manquée d'un défenseur du Sporting, avant de se retourner et de faire mouche.

L’unique but du Choc wallon signé Mitongo. ⚽️ pic.twitter.com/QFB7gX1RQB — SL16 Football Campus (@SL16_FC) March 23, 2026

Pris à contre-pied, le gardien carolo n'a pu que constater les dégâts, voyant le cuir lentement pénétrer dans ses filets. D'autant plus rageant quand l'on sait qu'il s'agit du seul but de la rencontre.





Quoi qu'il en soit, René Mitongo continue à rendre de fiers services à l'équipe. Auteur de 7 buts en 12 matchs de D1 ACFF, il permet au SL 16 de prendre cinq points d'avance sur la zone rouge.