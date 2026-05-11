"La place du Standard est en tête" : voilà ce qu'il manque encore aux Rouches pour gagner les Europe Play-offs

De combien de points le Standard aura-t-il besoin lors de ses trois derniers matchs afin de remporter les Europe Play-offs ? Telle est la question, chez de nombreux supporters, avant le duel face à Genk qui sera décisif pour la fin de saison des deux équipes.

Genk ayant terminé la phase classique avec une place d’avance, le Standard n’occupe plus la tête des Europe Play-offs, comme c’était le cas vendredi soir après sa victoire contre Louvain, mais demeure ex aequo à trois journées de la fin. "C’est normal d’être en tête. Le Standard est un grand club et il se retrouve là où il doit être", nous répondait Henry Lawrence dans la zone mixte de Sclessin.

Une déclaration intervenue une heure environ après son égalisation ayant permis au Standard de se relancer contre OHL. Les Rouches ont enfin renoué avec le succès à domicile, un capital précieux avant de disputer deux des trois dernières rencontres de ces Play-offs à domicile.

La prochaine pourrait d’ailleurs s’avérer la plus capitale, contre le Racing Genk, le grand concurrent des Liégeois à la septième place. Les Limbourgeois se sont largement imposés contre Westerlo et vont débarquer en bord de Meuse avec le plein de confiance, bien que le stade de Sclessin ne leur ait pas souvent réussi ces dernières années.

Le Standard est en bonne position, mais a encore au moins besoin d’un sept sur neuf

Le vainqueur de cette rencontre prendra une très sérieuse option sur le barrage européen, d’autant que le Standard pourrait frapper un double grand coup en écartant successivement Genk et Westerlo, où les Rouches se déplaceront mardi prochain. Resterait alors le choc wallon contre Charleroi pour terminer le travail à Sclessin, avant un potentiel barrage... au Sporting d’Anderlecht, probable quatrième des Champions Play-offs.

Le Standard ne pourra cependant peut-être pas gagner tous ces derniers matchs, et chez les supporters, les calculs de polichinelle ont commencé pour savoir de combien de points les Rouches auront besoin pour terminer septièmes.





Cinq pourrait éventuellement être suffisant en cas de partage contre Genk et Westerlo, qui ne reprendraient donc pas de points. Six serait dangereux en cas de défaite contre Genk. C’est donc peut-être de sept points que les hommes de Vincent Euvrard auront besoin pour remporter ces Europe Play-offs. Ils en sont capables, mais Genk et Westerlo également.