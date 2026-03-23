Officiel : la fédération annonce le forfait d'Hans Vanaken...et d'un autre Diable

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La première trêve internationale de l'année est bien là. Rudi Garcia et son staff doivent maintenant composer avec la forme physique des uns et des autres.

Nous vous en parlions en début d'après-midi : le Club de Bruges n'a ps mentionné Hans Vanaken parmi ses joueurs sur le pont pendant la trêve internationale. Le triple Soulier d'Or restera en Venise du Nord pour soigner son souci à la hanche.

L'information a depuis été confirmée la fédération, qui a officialisé le forfait du Brugeois. Mais Vanaken n'est pas le seul à devoir faire l'impasse sur ce premier voyage de reconnaissance sur le sol américain.

Le secteur offensif amoindri

On apprend que Leandro Trossard doit aussi décliner, il entretiendra sa condition avec le staff médical d'Arsenal et ne sera donc pas à disposition de Rudi Garcia.

Ces dernières semaines, le Limbourgeois n'était pas à 100% avec Arsenal. Il a beau avoir débuté les deux derniers matchs des Gunners face au Bayer Leverkusen et à Manchester City, il n'en reste pas moins préférable de lui accorder un peu de repos. Plus tôt dans la saison, il avait été touché à la cheville.

Deux absences confirmées qui réduisent le groupe de 26 joueurs à 24 éléments. Rudi Garcia fera-t-il appel à un ou plusieurs renforts ? Réponse dans les heures à venir.

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