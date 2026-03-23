Rudi Garcia en est sûr : "Ce n'est pas plus mal que Kevin De Bruyne ait été blessé pendant trois mois"

Rudi Garcia en est sûr : "Ce n'est pas plus mal que Kevin De Bruyne ait été blessé pendant trois mois"
Photo: © photonews
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Kevin De Bruyne est de retour avec Naples. Rudi Garcia se réjouit de pouvoir à nouveau l'utiliser chez les Diables.

Avant cette blessure encourue avec Naples le privant du rassemblement de novembre, Kevin De Bruyne avait débuté tous les matchs de l'ère Rudi Garcia, se montrant décisif six fois sur huit. Les Diables n'ont gagné aucun des deux matchs où il n'a ni marqué ni délivré d'assist, c'était contre la Macédoine du Nord.

De passage sur le plateau de Ligue 1 +, Garcia ne tarit pas d'éloges à son égard : "C’est un joueur incroyable. Il nous a portés pendant les qualifications. J’ai travaillé avec plusieurs joueurs de ce type dans ma carrière : Francesco Totti, Cristiano Ronaldo, Eden Hazard. Il fait partie de la race des géants. Il sait marquer, délivrer des passes décisives. C’est un joueur qui n’a pas besoin de porter le brassard pour être capitaine car c’est un génie sur le terrain".

De Bruyne a encore de fiers services à nous rendre

Reste à savoir dans quel état de forme il se présentera à la Coupe du Monde. Du haut de ses 34 ans, KDB voit son horloge biologique continuer à tourner, lui valant d'enchaîner les pépins physiques à un rythme de plus en plus soutenu ces dernières saisons.

Mais Garcia relativise et est finalement rassuré du timing : "Ce n’est pas plus mal qu’il soit resté blessé pendant 3 mois. Il a 34 ans et j’espère que ce break va lui permettre de revenir au meilleur niveau et d’être au top pour le mondial. Il peut nous emmener loin".


Notre sélectionneur se réjouit en tout cas de l'implication de De Bruyne et des autres tauliers : "Lors du dernier match de Nations League contre Israël, il n’y avait plus aucun des grands qui voulait venir jouer pour la Belgique. Aujourd’hui, ils reviennent avec le sourire. Quand on s’est qualifié contre le Liechtenstein, Kevin a enfilé le maillot et a traversé le terrain avec ses béquilles pour aller fêter la qualif avec ses coéquipiers".

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