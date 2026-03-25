"L'une des soirées de football les plus folles de ma vie" : Zeno Debast a vécu un moment inoubliable

Zeno Debast s'est qualifié avec le Sporting pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Le Diable Rouge est revenu, quelques jours plus tard, sur cette soirée de qualification à laquelle il a pris part.

Le mardi 17 mars dernier, le Sporting recevait Bodø/Glimt en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Battu 3-0 à l'aller, le Sporting n'était pas favori pour une qualification au prochain tour, mais Zeno Debast et ses coéquipiers ont finalement retourné la situation en s'imposant 5-0 après prolongations.

Le défenseur central belge est entré en jeu à la 65e minute de jeu à la place d'Eduardo Quaresma. Auteur d'une solide prestation, il a activement participé au succès de son équipe. Après que la rencontre se soit terminée sur le score de 3-0 au bout du temps réglementaire, les Portugais sont allés chercher la qualification en prolongations en plantant deux buts.

Zeno Debast n'oubliera pas cette rencontre

Ce match, Zeno Debast n'est pas prêt de l'oublier : "C’était l’une des soirées de football les plus folles de ma vie, je pense. Toute ma famille était présente. Ils ont vécu le match comme moi. C’était très beau, et j’en ai profité.

Maintenant, nous devons affronter Arsenal. Nous commençons à domicile. Ce sera un match important, et une occasion de nous montrer à l’Europe", a-t-il ajouté au micro de VTM Nieuws. La manche aller entre le Sporting et Arsenal aura lieu le mardi 7 avril prochain. Le retour se disputera à Londres la semaine suivante (le 15 avril).



Zeno Debast revient d'une blessure au genou et espère désormais pouvoir laisser celle-ci derrière lui. Cette performance contre Bodø/Glimt montre qu'il est prêt. Avec l'équipe nationale belge, il aura l'occasion de le prouver lors des matchs amicaux face aux États-Unis et au Mexique.